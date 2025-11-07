·Ð»º¾Ê¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÆâÉô»ñÎÁ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤Î¡ÖAI³«È¯¡×À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£ÇÂ¹ÀµµÁ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È·×²è¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö£Á£Ç£ÉÇÆ¸¢¡×¤ò¤á¤°¤ëµð³ÛÅê»ñ¶¥Áè¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤Î¹½ÁÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ä¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³Æ¹ñ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ°Ê²¼
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎAI³«È¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É¤¬9·î¤ËºîÀ®¤·¤¿¾®ºý»Ò¡ØAI»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ù¡ÊA4ÈÇ14ÊÇ¡Ë¤Ë¡Ö2023Ç¯À¤³¦AI³èÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÇ¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÆ¹ñ¤À¡£2°ÌÃæ¹ñ¡¢3°Ì±Ñ¹ñ¡¢4°Ì¥¤¥ó¥É¤ÈÂ³¤¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤¬¡¢5°Ì¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤¬Íè¤Æ¡¢6°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢7°Ì´Ú¹ñ¡¢8°Ì¥É¥¤¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ9°Ì¤¬ÆüËÜ¤À¡£10°Ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡£
Àè¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¹ñ¤ÎMGX¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿Åê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î°ì»ö¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤¬Ê©ÆÈ¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÏUAE¤ä´Ú¹ñ¤è¤ê¤â²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ï¡¢¼«Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¹ñ»ºAI³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¡£Ê¸²½¡¦½¬´·¡¦À©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎËÄÂç¤ÊÆüËÜ¸ì¥Ç¡¼¥¿¤ò¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊNICT¡£Íý»öÄ¹¡¦ÆÁÅÄ±Ñ¹¬·ÄØæÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ÎÆ¬Ç¾¡ÖÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëPLaMo¡×³«È¯¤ò¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¡ÊPFN¡£À¾ÀîÅ°¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦CEO¡Ë¤¬Ã´¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¡×¡©
·Ð»º¾Ê¾®ºý»Ò¤Î¡ÖAGI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢AI³«È¯¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¾Ï¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÂçµ¬ÌÏ¤Ê·×»»»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿¡¼¸¦µæ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÈÆÍÑ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë³«È¯¡¢¢¹ñºÝÅª¤Ëµ»½ÑÀ®½ÏÅÙ¤¬Äã¤¤ÀèÃ¼Ê¬Ìî¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åù¡Ë¤ÎÃµº÷Åª¸¦µæ³«È¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡Ó
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Î¿öÀª¤«¤é¤«¤Ê¤ê½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»ö¼Â¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê9·î13ÆüÉÕ¡Ë¤Îµ»ö¡ÖÆüËÜ¤ÎAI¹ñÎÏ¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¡½À¯ÉÜ¡¢¹ñÆâ³«È¯»Ù±ç¤Ø¡×¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯¤ÎAI¤Ø¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÊÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÄ´ºº¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢1°ÌÊÆ¹ñ¡¢2°ÌÃæ¹ñ¡¢3°Ì±Ñ¹ñ¤«¤éÍÚ¤«²¼°Ì¤Î14°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ³Û¤ÏÊÆ¹ñ¤Î100Ê¬¤Î1°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹ñ¤Ï¡ÖAI¹ñÎÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
²¿»ö¤Ë¤âÊÙ¶¯²È¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤Ï¤º¤À¡£7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼óÁêÅúÊÛ¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ê½ê´¶¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£
¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£¡ØÆüËÜ¤Î¡ÈAIÂ°¹ñ²½¡É¤Ï¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡Ö2025Ç¯3Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÀïÁè¡×¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¡Ù
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£ÇÂ¹ÀµµÁ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È·×²è¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö£Á£Ç£ÉÇÆ¸¢¡×¤ò¤á¤°¤ëµð³ÛÅê»ñ¶¥Áè¤Î¸½ºßÃÏ