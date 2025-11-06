今はスポーツ選手もSNSで積極的に発信していく時代だ。SNSの世界で大きな影響力を持つ選手も少なくないが、今のサッカー界で最もフォロワー数が多い選手TOP10の顔ぶれはどうなっているのか。



今回英『GIVE ME SPORT』はInstagramフォロワー数TOP10をまとめているが、中には億超えのフォロワーを抱える選手もいる。



10位：モハメド・サラー（6600万人）





9位：セルヒオ・ラモス（6700万人）8位：マルセロ（6900万人）7位：カリム・ベンゼマ（7600万人）6位：ロナウジーニョ（7800万人）5位：デイビッド・ベッカム（8800万人）4位：キリアン・ムバッペ（1億2500万人）3位：ネイマール（2億3100万人）2位：リオネル・メッシ（5億700万人）1位：クリスティアーノ・ロナウド（6億6100万人）さすがにメッシとロナウドは別格だ。すでに引退している選手もいるが、ロナウジーニョやベッカムなど一時代を築いた選手たちも知名度は抜群だ。レアル・マドリード、バルセロナでのプレイ経験を持つ選手が多いのも特長的で、現在レアルでプレイするムバッペのフォロワー数もまだまだ増えそうだ。