大園桃子が乃木坂46を卒業後に立ち上げたファッションブランド「philme」のポップアップストアが都内で開かれ、白石麻衣をはじめとする乃木坂46卒業メンバーが訪れた。大園が自身のInstagramにてツーショットとともに報告している。

2021年にグループ卒業後、芸能界を引退し、現在はhio株式会社代表取締役社長としてアパレルブランド「philme」を運営している大園。グループ加入当初から、“白桃姉妹“として親しまれてきた白石との写真には、「お仕事の合間で⁣お忙しい中遊びに来てくれて⁣沢山お洋服見てくれました（ ; ; ）⁣あの頃から時が経っても⁣私はいつまでも妹でいたいｯ☆～（ゝ。∂）⁣本当に嬉しかったな、⁣ありがとうございます。⁣‼︎」と綴り、今でも姉妹として変わらない距離の近さを感じさせる。

さらに、大園にとって「ハッピーで包んでくれる優しい先輩」だという1期生の樋口日奈、大園が“おやまちゃん“と呼ぶ3期生で同期の山下美月、『逃げ水』で大園とダブルセンターを務めた与田祐希、「久しぶりー⁣ももこの好きな苺大福なかったーごめんー」と棒読みで話しかけてきたという“でんじろう“こと佐藤楓とのツーショットを公開している。

（文=リアルサウンド編集部）