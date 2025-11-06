０−２、０−４、１−５、そして０−３…日本代表DFを擁する超名門が大惨事。指揮官がっくり「真のCF」にハットを許す【CL】
インテル戦は０−２、マルセイユ戦は０−４、チェルシー戦は１−５、そして――。日本代表DF板倉滉を擁するアヤックスが大苦戦を強いられている。
現地11月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、アヤックスがトルコ王者ガラタサライとホームで対戦。４日前のリーグ戦でフル出場した板倉は出番なしで終わったなか、０−３でまたもや完敗を喫した。
０−０で折り返した後、世界屈指のストライカー、ヴィクター・オシメーンに59分、66分（PK）、78分（PK）と立て続けに被弾し、ハットトリックを許した。
指揮官はショックを隠し切れない様子だ。欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、今季からアヤックスを率いるヨン・ハイティンハ監督は、試合後にこう語った。
「ホームで０−３で負ければ、当然こんな気持ちになる。試合の大半は規律あるプレーを見せ、非常に良い時間帯もあった。しかし、真のセンターフォワードのゴールを許してしまい、その後は非常に厳しい展開となった」
４節を消化して勝点０、しかも１得点14失点で最下位。非常に厳しい状況だ。もっとも、国内リーグでも上田綺世が牽引する首位フェイエノールトに勝点８差をつけられ、４位に甘んじている。36度のリーグ制覇を誇るオランダ屈指の名門は、光を見出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石の破壊力！オシメーンがアヤックス相手にハットトリック達成
