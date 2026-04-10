巨人の竹丸和幸投手（２４）が１０日のヤクルト戦（東京ドーム）に先発し、プロ初のワースト被安打となる８安打をマークしたものの、６回途中１失点と粘投。２勝目を飾った。竹丸は３回まで無失点で抑える上々の立ち上がりを見せるも、２点リードの４回には一死から３連打を浴びて一死満塁に。増田の中犠飛で１点を奪われた。思わぬ珍プレーも飛び出した。４回二死一、二塁から赤羽に対して５球目を投じる際、踏み込んだ右足