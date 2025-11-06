全国でクマによる被害が相次ぎ、京都市内でも目撃情報が多発したことを受け、５日にツキノワグマの対策連絡会議を初めて開いた京都市は、対策を強化する方針を明らかにした。

全国屈指の観光地・嵐山やその周辺の住宅街で目撃情報が続いたことを踏まえ、外国人観光客向けに多言語化した注意喚起の看板設置などの対応を進めていく。

市によると、今年度、市内での人的被害は確認されていないが、１０月末までに山間部や山際の市街地を中心に６７件が寄せられた。特に１０月に目撃情報が急増し、前年同時期の２倍超の３０件。右京区役所によると、嵐山や周辺の住宅地などでは１０月２３〜３１日の間で計１４件の目撃情報が集中していた。

会議には市幹部ら約３０人が参加し、警察・猟友会との連携や対策を確認。現在、市は、目撃情報が寄せられた地域に注意喚起の看板や捕獲用のおりを設置し、ホームページなどを通じて情報発信を進めている。今後は、外国人観光客がいることを踏まえ、英語や中国語などに対応した看板を増やしていく。また、登山道でのクマよけの鐘の設置やクマを検知する監視カメラを導入することにした。

連絡会議の本部長を務める岡田憲和・副市長は、京都市は４分の３が山間部であるとし、「もともと野生鳥獣との距離が近い都市だが、クマは臆病という意識を変える必要がある」と言及。「多くの市民が不安に思っている。市や関係機関が連携を深め、市民と観光客の安心安全を守れるように気を引き締めたい」と述べた。

京都府も初の対策会議

京都府も５日、初の対策連絡会議を開き、狩猟経験者の少ない自治体に人材支援を行うことを明らかにした。

今年４〜１０月の目撃件数は、京丹後市３２２件、舞鶴市１５３件で、両市が突出。これまでにそれぞれ１件の人身被害が発生した。木津川市や宇治市、井手町など記録の残る２００７年以降で生息が確認されていなかった「空白地域」での目撃も相次いだ。

会議には府幹部や府警など関係者ら約３０人が出席。警察や猟友会が連携し、緊急銃猟を含めた体制の整備を推進することを確認。狩猟経験者が少ない市町村で緊急銃猟を行う際は、人材を府が紹介することも検討する。鈴木一弥・副知事は「市町村の実情にあった対策を講じたい」と述べた。