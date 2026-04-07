ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、採用・組織づくりの本質を「仲間力」というキーワードで鮮やかに描き出している。今回、本書に深く共鳴したという株式会社SDCs代表取締役・岡藤道雄氏に話を聞いた。採用＆