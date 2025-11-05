『不滅のあなたへ Season3』第6話 「へいわのしょうめい」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第6話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第6話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#6「へいわのしょうめい」あらすじ＞
よみがえらせた仲間たちが安心して生きられるよう、この世は平和な楽園だと証明すると決めたフシ。まず、ハヤセやカハクの子孫・ミズハと、その家系に不安を覚えるトナリの距離を縮めるために、彼なりの工夫を凝らす。一方、同じ頃、ボンシェンが敵の手がかりを突き止めた。すべての謎を解くために、フシが探しにいくのは……。
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
