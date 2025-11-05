食楽web

●ランチタイム限定のベーカリービュッフェが話題の『MONDO イタリアンダイニング』では、秋限定メニューが登場。アツアツでいただきたい今だけの特別なラインナップとは？

近頃、SNSなどでも話題のベーカリービュッフェ。お惣菜系からグリル、デザート系まで、ずらりと並んだ焼き立てパンがたっぷり食べられるなんて、パン好きさんにはたまりませんよね。

小田急線・相模大野駅直結、小田急ホテルセンチュリー相模大野内にあるベーカリー併設レストラン『MONDO イタリアンダイニング』では、ランチタイム限定で焼き立てパンと紅茶がたっぷりと楽しめる、ベーカリービュッフェが大人気。今すぐ食べたくなる、この秋の限定メニューをご紹介します。

できたてアツアツ！ 魅惑のベーカリービュッフェで何が食べられる？

とろりとしたチーズがたまらない「フレンチディップサンド」

香ばしいパンの香りがランチタイムの店内を包む『MONDO イタリアンダイニング』。ローストビーフとチーズを挟み、その場で焼き上げる「フレンチディップサンド」は、とろけるチーズがたまらないおいしさ！

「メルトメープルフレンチトースト」※イメージ

王道のフレンチトーストに高級メープルシロップをたっぷりとかけた「メルトメープルフレンチトースト」。上品な甘い香りが漂う、大人のスイーツ系パンです。

ゲストの目の前でカットされるフォカッチャ

アツアツの湯気とともに立ちのぼる小麦の香りに、つい手が伸びるフォカッチャ。焼き立てをゲストの前でカットするライブ感も人気です。

「生ハムとチーズのクロスティーニ」

薄くカットしたパンに具材をのせたイタリアンの前菜「クロスティーニ」には、削りたての生ハムとチーズがたっぷり。サクッとしたパンの食感も楽しめます。

前菜メニューをパンにのせればオープンサンドが完成！

パンメニューだけでなく、削り立てのフレッシュなチーズやテリーヌ、燻製クリームなど、パンとの相性抜群の前菜メニューも充実。カットしたパンにのせれば、さまざまなオリジナルのオープンサンドが味わえます。

こだわりの和紅茶と秋限定デザートも

パンがさらにおいしくなる前菜やスープなども用意

パンだけでなく、多彩なデザートも見逃せません。同店で人気のティラミスはもちろん、栗のパウンドケーキや葡萄ゼリーといった秋限定メニューも要チェック。ドリンクは、上質な香りが特長の「こがさかベイク」の和紅茶がいただけます。スタッフがテーブルサービスで注ぐ特別感もうれしいですね。豊富なオリジナルアイスティーもぜひ。

さらに、イタリアンタコスやパンプキンポタージュといった、タパス＆スープもスタンバイ。ホテルラウンジのような洗練された空間で、焼き立てパンと紅茶のマリアージュをいただきながら、ちょっと贅沢な秋のランチタイムを過ごしてみませんか？

●DATA

MONDO イタリアンダイニング

ランチタイム限定ベーカリービュッフェ（秋限定メニュー）

期間：2025年11月30日（日）まで

時間：10:45～15:15 ※2時間制、最終入店14:15

料金：平日／会員3597円、一般3927円

土日祝／会員3980円、一般4309円(全て税込)

※お子様価格(4～10歳) 1496円(税込)

※会員価格は「キープウィルクラブアプリ」を持つ人が対象の価格

住：神奈川県相模原市相模大野3-8-1小田急相模大野ステーションスクエアB館ホテル棟7F

https://www.mondo-kw.com/