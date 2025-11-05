【注目ランチ】焼きたてパンが食べ放題！ベーカリー併設ダイニング『MONDO』のビュッフェが大人気
食楽web
●ランチタイム限定のベーカリービュッフェが話題の『MONDO イタリアンダイニング』では、秋限定メニューが登場。アツアツでいただきたい今だけの特別なラインナップとは？
近頃、SNSなどでも話題のベーカリービュッフェ。お惣菜系からグリル、デザート系まで、ずらりと並んだ焼き立てパンがたっぷり食べられるなんて、パン好きさんにはたまりませんよね。
小田急線・相模大野駅直結、小田急ホテルセンチュリー相模大野内にあるベーカリー併設レストラン『MONDO イタリアンダイニング』では、ランチタイム限定で焼き立てパンと紅茶がたっぷりと楽しめる、ベーカリービュッフェが大人気。今すぐ食べたくなる、この秋の限定メニューをご紹介します。
できたてアツアツ！ 魅惑のベーカリービュッフェで何が食べられる？
とろりとしたチーズがたまらない「フレンチディップサンド」
香ばしいパンの香りがランチタイムの店内を包む『MONDO イタリアンダイニング』。ローストビーフとチーズを挟み、その場で焼き上げる「フレンチディップサンド」は、とろけるチーズがたまらないおいしさ！
「メルトメープルフレンチトースト」※イメージ [食楽web]
王道のフレンチトーストに高級メープルシロップをたっぷりとかけた「メルトメープルフレンチトースト」。上品な甘い香りが漂う、大人のスイーツ系パンです。
ゲストの目の前でカットされるフォカッチャ
アツアツの湯気とともに立ちのぼる小麦の香りに、つい手が伸びるフォカッチャ。焼き立てをゲストの前でカットするライブ感も人気です。
「生ハムとチーズのクロスティーニ」
薄くカットしたパンに具材をのせたイタリアンの前菜「クロスティーニ」には、削りたての生ハムとチーズがたっぷり。サクッとしたパンの食感も楽しめます。
前菜メニューをパンにのせればオープンサンドが完成！
パンメニューだけでなく、削り立てのフレッシュなチーズやテリーヌ、燻製クリームなど、パンとの相性抜群の前菜メニューも充実。カットしたパンにのせれば、さまざまなオリジナルのオープンサンドが味わえます。
こだわりの和紅茶と秋限定デザートも
パンがさらにおいしくなる前菜やスープなども用意
パンだけでなく、多彩なデザートも見逃せません。同店で人気のティラミスはもちろん、栗のパウンドケーキや葡萄ゼリーといった秋限定メニューも要チェック。ドリンクは、上質な香りが特長の「こがさかベイク」の和紅茶がいただけます。スタッフがテーブルサービスで注ぐ特別感もうれしいですね。豊富なオリジナルアイスティーもぜひ。
さらに、イタリアンタコスやパンプキンポタージュといった、タパス＆スープもスタンバイ。ホテルラウンジのような洗練された空間で、焼き立てパンと紅茶のマリアージュをいただきながら、ちょっと贅沢な秋のランチタイムを過ごしてみませんか？
●DATA
MONDO イタリアンダイニング
ランチタイム限定ベーカリービュッフェ（秋限定メニュー）
期間：2025年11月30日（日）まで
時間：10:45～15:15 ※2時間制、最終入店14:15
料金：平日／会員3597円、一般3927円
土日祝／会員3980円、一般4309円(全て税込)
※お子様価格(4～10歳) 1496円(税込)
※会員価格は「キープウィルクラブアプリ」を持つ人が対象の価格
住：神奈川県相模原市相模大野3-8-1小田急相模大野ステーションスクエアB館ホテル棟7F
https://www.mondo-kw.com/