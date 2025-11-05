21世紀枠都道府県推薦が発表

日本高等学校野球連盟は、来春開催される第98回選抜高校野球大会の21世紀枠の各都道府県の推薦校を続々と発表。千葉では今秋ベスト16に入った国分が、三重では同4強の四日市、京都では同8強入りした福知山がそれぞれ選出された。初めて選出された県立の進学校には、ファンから「予想外すぎる」「嬉しいニュース」といった声があがっている。

日本高等学校野球連盟の公式Xは「第98回選抜高校野球大会の都府県高校野球連盟 21世紀枠推薦校を、本日より当連盟のHPへ随時掲載します」と投稿。HPに掲載されたリストでは、他にも愛知・誠信、栃木・幸福の科学学園や長崎・長崎西など、4日時点で9校が発表されている。

千葉で選出された国分は、市川市にある昨年、創立60周年を迎えた県立の進学高。野球部は秋季県大会でベスト16まで勝ち上がるなど文武両道を評価された。他にも公立校が多く選出されたリストにはX上のファンも驚きの声をあげている。

「千葉の21世紀枠候補、国分なんだ それは予想外すぎるんだが」

「今秋だと国分が公立で1番成績良かったし」

「母校ではないけど、市川市民としては嬉しいニュース」

「誠信なのか清林館かと思ってた」

「せ、せせせ、誠信！？！？」

「やはり四高だったか おめでとうございます」

21世紀枠は、年内に各地区ごとの推薦校9校が決定。来年1月30日に開催される選考委員会で2校が選考される。



（THE ANSWER編集部）