ノーベル製菓の新商品!かわいい見た目、クセになる食感&味の新商品を実食レポ

ノーベル製菓から、新作のグミやキャンディが続々と登場しています。見た目がかわいいものから、食感がクセになるものまでバリエーション豊富。グミや飴は、外出時や仕事中の息抜きに食べやすいのでおすすめです。実際に味わってみた感想も交えながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。お気に入りの一粒を見つけてみてくださいね。

おすすめグミ&飴

ノーベル製菓から新発売のグミ｢キラふわグミ ソーダ味｣･｢エナジーの塊｣、飴｢爽彩透果ハッカのど飴｣･｢黒糖烏龍ミルクティーキャンデー｣を紹介します。

キラふわグミ ソーダ味

2025年10月6日(月)より、｢キラふわグミ ソーダ味｣が新発売になりました。2024年9月に発売された第1弾のグレープ味に続く第2弾の｢ソーダ味｣です。

星型のグミは、キラキラと輝くコーティングでさらにかわいらしい印象に。パッケージの爽やかなブルーのグラデーションと星の形と合います。

ふわっとした柔らかさとシャリっとした食感がクセになる“ふわシャリ食感”です。口の中に広がる甘酸っぱくて爽やかな味わいもやみつきになります。

エナジーの塊

2025年9月29日(月)より、｢エナジーの塊｣が新発売になりました。“超ハード食感”で人気の｢コーラの塊｣に続く2作目の｢エナジーの塊｣です。黒がアクセントで、なんだか強そうなパッケージです。

超ハードな食感なので、噛むほどにエナジードリンクをぎゅっと凝縮したような濃厚な味わいが広がります。

各種エナジー成分(※)が配合されているので、仕事や勉強のサポートや気分転換したい時におすすめです。

※カフェイン、ビタミンB1、B6、B12、ローヤルゼリー配合

爽彩透果ハッカのど飴

2025年9月29日(月)より、｢爽彩透果ハッカのど飴｣が新発売になりました。

商品名である｢爽彩透果｣は｢爽やかさ、彩り豊かさ、透き通るハッカ、果実の香りが楽しめるのど飴｣というコンセプトから名付けられているそうです。

透明感のあるのど飴は、“スーッ”とする爽やかさにさっぱりとした甘みもあるのが特徴的です。

黒糖烏龍ミルクティーキャンデー

2025年9月29日(月)より、｢黒糖烏龍ミルクティーキャンデー｣が新発売になりました。黒糖烏龍ミルクティーを飲んでいるような味わいが楽しめます。

烏龍ミルクティーと黒糖が混ざりあうグラスがおしゃれなパッケージです。また、台湾らしさのある台湾花布で、まるで台湾で黒糖烏龍ミルクティーを飲んでいる気分に。

烏龍茶の香ばしさに黒糖の甘みが加わって、まろやかな味わいです。黒糖のコクと優しい甘みが、甘いものを食べてリラックスしたいときにおすすめです。

いかがでしたか。

今回は、新発売のグミと飴を紹介しました。どれが一番気になりましたか。ぜひ、お気に入りの商品を味わってみてくださいね。

取材協力/ノーベル製菓