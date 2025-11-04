11月は「暖色×重ね着スタイル」がおすすめ！ 冬本番前に取り入れたいトレンドカラー4選
11月は朝晩と日中の寒暖差が大きくなるため、アウターやカーディガンを取り入れた重ね着スタイルが主流になってきます。冬に向けて気温が下がってくるとニットの出番も増えてくるでしょう。見た目にもあたたかいトレンドカラーを取り入れて、11月ならではのファッションを楽しみたいものですね。
11月におすすめのトレンドカラーは、キャメル、ピスタチオグリーン、パンプキンオレンジ、マスタードイエローの4色。コーディネート例をピックアップして、色のイメージとカラーコーディネートのポイントを解説します。
キャメルは特に秋冬に映える色。紅葉や枯葉の色と自然に調和し、秋冬の光の中ではほんのり金色に見えるため、肌を明るく見せる効果もあります。キャメルはベージュより深みがあり、ブラウンほど重くない絶妙な中間色。黄みを含むブラウン系なので、冷たさがなく、柔らかく穏やかな印象になります。上質なウール素材やコートに使うと、きちんと感や大人の余裕を演出できます。
この写真は、ニットとパンツを白でそろえ、キャメルのコートを羽織ったコーディネートです。キャメルと白の組み合わせは、柔らかく上品。清潔感があり、女性らしさやナチュラルな印象が強まります。袖口にレースをのぞかせ、レオパード柄の小ぶりなボストンバッグを携え、ゴールドのパンプスで足元に輝きを添えています。
淡い黄み寄りのピスタチオグリーンは、明るく穏やか、ナチュラルで清潔感がある色。グリーンの落ち着きとイエローの親しみやすさの中間にあり、優しくて気品のある印象を与えます。ピスタチオグリーンの優しい色調は、モヘア特有の軽やかさや透け感と調和し、優しさや可憐さ、穏やかさを際立たせます。トレンドをさりげなく取り入れた、大人の余裕を感じさせるアイテムです。
この写真は、白のタートルネックと黒のタイトスカートに、ピスタチオグリーンのカーディガンを羽織ったコーディネート。ピスタチオグリーン×白×黒は、柔らかさとモード感、ナチュラルさと洗練さが絶妙に共存する配色です。カーディガンがオーバーサイズなので、インナーをタイトにまとめ、スタイリッシュな印象に仕上げています。
パンプキンオレンジは、鮮やかすぎない落ち着いた黄み寄りのオレンジ。社交的、明るい、前向きといった印象を与えつつも、ブラウンが少し混ざったようなトーンなので落ち着きと安心感もあります。パンプキンオレンジのカーディガンは、秋の太陽をまとっているかのよう。着る人の表情まで柔らかく明るく見せます。
この写真は、パンプキンオレンジのカーディガンとモスグリーンのワイドトラウザー（ドレッシーな単体の長ズボン）のコーディネート。大人の秋色コーディネートの完成形ともいえる配色で、温もりと深み、ナチュラルさとモード感が同居する、非常にセンスのいい組み合わせです。
パンプキンオレンジが秋の光や実りを、モスグリーンが森や大地の静けさを象徴しており、組み合わせることで自然の調和を感じさせます。やや渋みのある色同士なので、上品な印象を与えます。
マスタードイエローは、秋の紅葉や落ち葉を連想させる、季節感のある色。落ち着きと深みがあり、元気、あたたかみ、ポジティブさを演出します。派手すぎず個性があり、顔周りを明るく見せる効果も。ゆるっとしたドルマン（袖ぐりが深く、袖口に向かって細くなるシルエット）ニットは、親しみやすさと柔らかさをプラスします。秋冬らしいあたたかみと個性を同時に感じさせるアイテムです。
この写真は、マスタードイエローのドルマンニットとブラウン系チェック柄ワイドパンツのコーディネート。あたたかみ、落ち着き、季節感が絶妙に融合した配色です。首周りにベージュのファーティペットを巻き、クロップ丈のパンツにショートブーツを合わせることで、秋の陽だまりのようにあたたかく、知性と親しみやすさを兼ね備えた、大人の秋カジュアルスタイルとなっています。
11月は冬支度をはじめる時期。コートやニットなど、ウール素材を中心としたコーディネートになってきます。あたたかみのある暖色系の中でも、深みと鮮やかさを兼ね備えた色を取り入れると、季節感のある装いを楽しめます。
シックでエレガントなキャメル、ナチュラルで可憐さのあるピスタチオグリーン、社交的な雰囲気を醸し出すパンプキンオレンジ、明るくポジティブなマスタードイエロー。トレンド感のある色を取り入れて、11月ならではのカラーコーディネートを楽しんでくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
キャメルのリバーショールコート
ピスタチオグリーンのモヘアカーディガン
パンプキンオレンジのカーディガン
マスタードイエローのドルマンニット
