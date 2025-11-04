（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

写真拡大

名場面カルパスシリーズに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 』のカットが初登場！　カルパスマルチBOXがアミューズメント施設・オンラインクレーンゲームにて11月に投入開始される。

☆パッケージやシールのイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞

鶏肉と豚肉の旨味が癖になるおやつ「カルパス」の名場面シリーズに、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 』のカットが初登場する。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 カルパスマルチBOX2種（シール入）』は、箱パッケージは作中の美麗なカットを多数使用したオリジナル仕様。劇場版ビジュアルが大きくデザインされたAタイプと、劇場版の名シーンが集合したBデザインの2種類がご用意されている。

BOXにはカルパスが2袋入っているほか、おまけとして12.7×8.9cmのBIGシール（全10種）がランダムで1枚封入されている。大迫力のビジュアルや炭治郎や義勇、善逸やしのぶ、猗窩座などの印象的なシーンのカットが楽しめるおまけシールを集めちゃおう！

2025年11月3週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入されるので、ぜひチャレンジしてみてね。

（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable