【カルパス×劇場版『鬼滅の刃』】名場面シールに「猗窩座襲来」カットが初登場！
名場面カルパスシリーズに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 』のカットが初登場！ カルパスマルチBOXがアミューズメント施設・オンラインクレーンゲームにて11月に投入開始される。
☆パッケージやシールのイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞
鶏肉と豚肉の旨味が癖になるおやつ「カルパス」の名場面シリーズに、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 』のカットが初登場する。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 カルパスマルチBOX2種（シール入）』は、箱パッケージは作中の美麗なカットを多数使用したオリジナル仕様。劇場版ビジュアルが大きくデザインされたAタイプと、劇場版の名シーンが集合したBデザインの2種類がご用意されている。
BOXにはカルパスが2袋入っているほか、おまけとして12.7×8.9cmのBIGシール（全10種）がランダムで1枚封入されている。大迫力のビジュアルや炭治郎や義勇、善逸やしのぶ、猗窩座などの印象的なシーンのカットが楽しめるおまけシールを集めちゃおう！
2025年11月3週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入されるので、ぜひチャレンジしてみてね。
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
