韓国・ソウル近郊「水原」高層ビルから望む池の「絶景」スタバ 【現地レポ】
韓国にもある「スターバックス」は、実は国土が4倍近くある日本より店舗数が多い。ソウルなどの街を歩いていると、そこらじゅうにスターバックスを見かける。
その韓国のスターバックスには、「コミュニティストア」と呼ばれる特別な店舗が60店ほどある（2025年9月現在）
首都ソウルに隣接する水原（スウォン）は、ソウルから十分日帰りできる距離。水原にあるコミュニティストアは2店舗で、その1つが、「光教SKビューレイク41F店」である。ソウルからバスを乗り継いで約1時間超。鉄道だけではいけないので注意。
水原の観光スポット、光教湖（カンギョホス）公園に隣接して建つ高層ビルの41階にある。主にオフィスビルのようだが、1階やスターバックスがある41階は一般の立ち入りも可能。
高層階行きのエレベーターに乗って41階へ向かう。
41階の1フロアが、スターバックスの店舗で、横に長い感じがした。
窓の外には光教湖が良く見え、その窓側席は大人気。座席が空いたらすぐ埋まっていた。大テーブルでは熱心に勉強する韓国人の若者も。
店内から外に出られる展望スポットもあり、写真を撮ることもできる。特に夕方や夜は晴れると絶景になるとのこと。できればその時間帯に訪れたい。
この店舗限定のドリンクもあった。韓国のスターバックスでも時々、その店舗だけで販売されているメニューが少なからず存在する。アルコールドリンクもある。
水原限定のスターバックスのグッズはないが、世界遺産の水原華城があることで有名。韓国時代劇のロケ地によく出てくる場所だ。そのため、時代劇に出てくるような衣装を着たベアリスタのグッズが目についた（空港店などでも販売）
高層ビル41階から、大きな池を望む絶景のスタバ。このビルがあるエリアはロッテマートなど、商業施設もそろう。ソウルに行き尽くしたら日帰りで水原へ行き、そのついでにこのスターバックスにも立ち寄ってみてはいかがだろうか。
Starbucks Korea
https://www.starbucks.co.kr/
(Written by AS)
