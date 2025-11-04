この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士・松浦悠真氏が、「【台風25号＆26号候補】台風26号候補は今後の進路要注意 北上予測も」と題した最新動画で、台風25号と、新たに発生が予想される台風26号候補について詳しく解説した。



松浦氏はまず、「台風25号に関しては日本への影響はなさそうです」とした上で、「台風26号候補はもしかしたら日本に影響を及ぼすかもしれません」と警鐘を鳴らした。25号は強い勢力ながらフィリピン付近を西進し、最終的にはインドシナ半島方面に向かう見込み。沖縄や奄美など日本列島には直接的な影響を与えないと見られている。



一方で松浦氏が「ちょっと注目しなければならない」と語ったのが、カロリン諸島付近で発達中の熱帯低気圧B＝台風26号候補だ。「11月の台風としてはかなり北上し、日本に影響する可能性もある」と指摘。週末にはフィリピンの東に進み、「来週に入ってから日本に影響する可能性が出てきております」と述べた。



海外の複数気象モデルを引用し、「台風26号候補については結構発達していく台風になっていくかもしれません。GFSは911hPa、カナダは954hPaまで発達をさせている」と強調。コースの予測についても、「南シナ海方面に進むルートもあれば、早めに曲がって南西諸島や伊豆諸島に向かう予測もあり、進路のばらつきが大きい」と現段階での不確定さを解説した。



松浦氏は、「割と信頼度の高い予測になってきているのかもしれない」「もしかしたら本土に接近する可能性も、なくはないのかなというところになってきました」と警戒を促し、「今後の進路に要注意」という見解を繰り返した。



動画の締めくくりでは、「26号候補は11月の台風にしてはかなり接近する可能性があるので、十分に注意するようにしてください」と呼びかけ。引き続き最新情報を届けるとし、「マニアック天気」のチャンネル登録やメンバーシップの案内にも言及し、視聴者に対策と継続した情報収集を促した。