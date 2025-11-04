【PayPay最大25％還元】Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2025完全攻略！〈11/25〜30開催〉
【画像を見る】Yahoo!ショッピング「ブラックフライデー」開催期間と攻略法は？
去年は3日間開催され、多くの人が注目したYahoo!ショッピングの「ブラックフライデー」セール。
今年はさらに「おトク」がパワーアップして帰ってくるようです！
2024年の初実施時には、ブラックフライデー当日の取扱高が前年同日比1.2倍を記録し大好評だったというこちらの大型キャンペーン。
そこで今回は、Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2025の開催日、特典、クーポン情報、そして具体的な対象ブランドをまとめてみました。ぜひお買い物の参考にしてください！
※10月31日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
※ポイント付与には条件や上限がありますのでご注意ください。
■開催期間は？ 今年は6日間に拡大！
今年の開催期間は、
2025年11月25日（火）0:00〜11月30日（日）23:59の6日間。
去年の約2倍の期間となるため、クリスマスや年末年始に向けたまとめ買い・買い替え需要にじっくり対応できるのが嬉しいですよね。
セール初日と最終日はアクセス集中が予想されますので、お気に入り登録は事前に済ませて、激戦に備えておきましょう！
◆memo：「ブラックフライデー」って？
アメリカの感謝祭（11月の第4木曜日）の翌日の金曜日のこと。
小売店などで大規模な安売りが実施され、日本でもこの時期に合わせて多くの店舗やECサイトでセールをすることが定着しました。
■誰でも最大25％ポイント還元！仕組みと内訳を徹底解説
今年の最大の目玉は「誰でも最大25％のPayPayポイント付与」！
各種特典と合わせ、最大25％のPayPayポイント（期間限定）がもらえます。
この最大25％の還元は、「いつものおトク施策」と「ブラックフライデー限定特典」の組み合わせで実現。
特典ごとに付与上限やエントリー条件があるので、購入前に必ず条件を確認しておきましょう。
また、商品購入前のエントリーが必須なので、注文前に必ずエントリーをお忘れなく！
■25％の内訳は？
1.常時開催のキャンペーン
LINEアカウント連携で：毎日＋5％
ボーナスストアPlus対象ストアでの購入で：最大＋10％、さらに＋2％
◆memo：ボーナスストアPlus対象ストアって？
特設ページに記載されている対象ストアのこと。ここでお買い物をすると、よりおトクにショッピングを楽しめます！
2.ブラックフライデー限定キャンペーン
合計購入額が5,000円以上で：＋5％
合計購入額が20,000円以上で：最大＋8％
◆memo：合計購入金額について
商品の単価が5,000円以上、20,000円以上のものを購入する必要があるのではなく、あくまでセール期間中の「合計」購入金額が達していればキャンペーンの対象となります。
■ポイント還元を最大化するコツ
常時開催のキャンペーン（LINEアカウント連携・ボーナスストアPlus対象ストアでの購入）と、合計20,000円以上購入の限定特典（最大＋8％）を組み合わせることで、誰でも最大25％を目指せます。
購入前に必ず条件を確認し、エントリーを済ませましょう！
■約1,200商品が対象！最大70％OFFセール
今回のブラックフライデーのもう一つの魅力は、50％OFF以上を含む大規模な値引きセール！
さらに同時開催の期間限定セールでは、最大70％OFFになるものもあるんだとか。
人気のブランドや日用品、食品、家電などを中心に、ブラックフライデー限定価格で販売され、約1,200商品がセール対象となるんだそう。幅広いカテゴリの商品がラインナップするようなので、これから迎えるクリスマスや年末年始に向けたまとめ買いや買い替えにぴったりです。
■注目ブランド・ストアの編集部オススメアイテムは？
今回、特にセール対象として告知されているブランド・ストアはこちら。
家電・美容：ダイソン、ReFa（リファ）、アイリスオーヤマ
コスメ：＠cosme（アットコスメ）
家具・雑貨：ヨギボー
スポーツ・ホビー：ゼビオ、トイザらス
これらのストアから、編集部がオススメの商品をピックアップ！
ぜひ、お買い物リスト作成の参考にしてください。
■ダイソン
▶空気清浄機 ヒーター 【アウトレットSALE】 ダイソン Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 HP10WW 空気清浄ファンヒーター 扇風機 ホワイト/ホワイト
●￥49,800
空気清浄機、ファンヒーター、扇風機と、どの季節にも大活躍の一台三役。
デザイン性も高いため、インテリアとしても◎
▶掃除機 コードレス掃除機 【直販限定スタンド付モデル】 ダイソン Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46FFEX
●￥53,000
ゴミの量を計測し、最適な吸引力に自動調整してくれるスグレモノ。
最長運転時間も60分と長めなので、じっくりお掃除できるのも嬉しいポイントです！
■ReFa（リファ）
▶リファのシャワー人気N0.1モデル！● リファファインバブル U 誕生日 ギフト ReFa シャワー シャワーヘッド ホワイト シルバー FBU FBUS
●￥30,000
4つのモードが使える、ReFa定番のシャワーヘッド。
毎日のシャワーをご褒美タイムにしましょう！
▶リファ 大人気ヘアブラシ！●リファ エールブラシ 誕生日 ギフト ReFa 髪の毛 くし ヘアブラシ 頭皮 絡まない ダメージ プレゼント RHC
●￥3,800
高級感あふれるデザインでカラーは5色展開のヘアブラシ！
ほぐしてみがく、3段構造のピンで髪の毛サラサラを叶えてくれるんだとか。
■アイリスオーヤマ
▶ティッシュ ティッシュペーパー 150組(300枚) 5個入り×12パック 大容量 ティッシュ― コンパクトボックスティッシュ スマートエール
●￥3,580
コンパクトなのに大容量！
場所を取らずに備えておけるので、まとめ買いにぴったりです。
▶鍋 両手鍋 24cm IH IH対応 おしゃれ アイリスオーヤマ なべ 両手なべ ダイヤモンドコート おしゃれ コンパクト シンプル ガス火 DIS-P24
●￥2,700
こびりつきにくいダイヤモンドコートが料理しやすいとの声続々。
さらにキッチンツールセットがおまけとして選べるので、文句なしにおトクです！
■＠cosme（アットコスメ）
▶ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ(本体/シトラス) 200mL
●￥4,400
日々の洗顔で角質ケアが叶うひと品。
しっとりとしていて、洗い上がりがつっぱらないという声も！
▶クラランス グラン アイ セラム V(本体/さっぱり、しっとり) 15mL
●￥7,590
目もとの肌を引き締め、くっきりとシャープなまなざしを目指せる目もと美容液。
テクスチャーが軽く、ベタつかない点も好評なようです。
■ヨギボー
▶ヨギボー メガ ムーン ピロー Yogibo Mega Moon Pillow まくら 腰枕 足枕 授乳クッション 足枕 腰痛 クッション ビーズクッション
●￥8,789
枕、背もたれ、フットピロー、肘置きとして使える便利なアイテム！
肩や首の痛みが軽減されたとの声も多く、快適な睡眠をアシストしてくれそうですね。
▶アイマスク付きで飛行機や休憩中の仮眠に便利 Yogibo Neck Pillow X Logo（ヨギボー ネックピロー エックスロゴ） 枕 ネックピロー
●￥5,049
伸縮性のある生地で首・肩にしっかりフィットするという移動中のお役立ちグッズ。
アイマスクが内蔵されているので、人目を感じずにリラックスできそうです。
■ゼビオ
▶福助（レディース）ソックス mofuri ケーブル柄 クルー丈 3262-85L
●￥399
お出かけにもお家時間にも大活躍のあったか靴下。
これからの季節、冷えやすい足元をぽかぽかにしてくれる相棒になるかも！
▶ニューバランス（new balance）（レディース）スニーカー スポーツシューズ 574+ WL574ZJP B
●11,990円
厚底なのに軽いとの声が上がる、履きやすさが売りのスニーカー。
服とのコーディネートがしやすい点が好評なんだとか。
■トイザらス・ベビーザらス
▶クラシック トライク ピンクベージュ 子供三輪車 おしゃれ 2歳 3歳 トイザらス限定
●￥6,999
パンクしないソフトなEVAタイヤを採用している三輪車。
作りがしっかりしているとのコメントもあり、安心して子どもに乗ってもらえそうですね！
▶NOVUS ノウス ベビーハイチェア (グレー) 子供用椅子 大人用椅子 食事イス 座板4段階調整 ステップ9段階調整 6ヵ月頃〜130kg頃対応
●￥14,999
座面は高さを4段調節できるので、赤ちゃんから大人まで使えるという便利な品！
カラーのバリエーションも落ち着いた3色展開なので、モダンな雰囲気にもぴったりです。
約1,200商品が50%OFF以上になるという、期待せざるを得ない今回のキャンペーン。
実際にどの商品がセールになるのか、詳細は11月18日（火）正午より順次公開されていくようです。
狙っている商品がある方は公開と同時にチェックし、事前にお気に入り登録を済ませておきましょう！
■おトクに利用するにはクーポン情報やアプリ利用がカギ！
セール期間中は対象ストアで利用できる限定クーポンが配布されるほか、「Yahoo!ショッピング」アプリ利用者限定のクーポン配布も実施予定とのこと。
アプリではこれらのキャンペーンへの参加やエントリーがよりスムーズにできるとのことなので、お得にブラックフライデーを満喫予定の方はインストール必至かもしれませんね。
限定クーポンやおすすめ商品情報については順次発信されるようなので、キャンペーンページや公式X（@yahoo_shopping）もぜひチェックを！
■絶対おトク！ LYPプレミアム入会のススメ
LYPプレミアムとは、LINEやYahoo!ショッピング、PayPay等がもっとおトクになる会員サービスのこと。
日曜日にはPayPayポイントが最大12％貯まり、日常の買い物からもおトクを実感できるのですが、現在なんと会員登録で合計5,000円相当のPayPayポイント（期間限定）がもらえちゃうんです！
ポイント付与の時期は？
・LYPプレミアム会員登録と同時に、PayPayポイント（期間限定）2,000円相当
・登録2カ月後の中旬から下旬の間に、PayPayポイント（期間限定）2,000円相当
・登録3カ月後の中旬から下旬の間に、PayPayポイント（期間限定）1,000円相当
上記でご紹介した「LINEアカウント連携」が済んでいる状態でLYPプレミアムに入会していれば、さらに＋2％が付与されるんだとか。ということは、ブラックフライデー期間中のお買い物ではポイント付与が最大27％になるという計算に…！
ちなみにLYPプレミアムは日々の買い物でおトク感を満喫できるだけでなく、LINEでもいろんな特典を受けられるんです。
■「プレミアムバックアップ」を利用可能
プレミアムバックアップは、LINEのトークでやりとりした写真や動画をリアルタイムで自動バックアップできるサービス。
これまでのように写真や動画が期限切れになる心配もなく、スマホ故障時にも安心なんだとか。
また、iPhone <-> Android間のデータの移行も可能なため、機種変更時でも困らずに使い続けられるとのこと！
■LINEでお好みのアプリアイコンを設定可能
着せ替えアプリ不要で、LINEでお好みのアイコンに変更OK。
季節などに合わせた新作アイコンも利用できるので、そのときの気分で変えられて良いですよね。
■LINEで1,500万種類以上のスタンプが使い放題
LINEスタンプが1,500万種類以上ダウンロードができちゃうんです！
人気キャラクターはもちろん、気に入ったスタンプをダウンロードして簡単に使うことができて、これは本当に便利…！
LYPプレミアムは月額508円（税込）のサービスですが、最初にもらえる5000円相当のポイントだけでもかなり元が取れちゃいます。
ぜひ、この機会に入会の検討をしてみてくださいね！
■同時開催の「本気のZOZO祭」も見逃せない！
11月29日（土）〜30日（日）の2日間は、「ZOZOTOWNYahoo!店」で「本気のZOZO祭」が同時開催されます。
5,000円以上の決済で10％還元（上限1,000円相当）やLYPプレミアム会員限定の最大2,000円引きクーポンなど、こちらもお得に購入できるキャンペーンが目白押し。ぜひ、合わせてチェックしてくださいね！
■賢くお得に買うためのコツ3つ
万全の状態でセール開始当日を迎えるため、事前の準備でポイント還元とクーポン利用を最大化しておきましょう。
1.事前エントリーと商品公開日をチェック！
キャンペーンへのエントリーと、11月18日公開のセール情報の確認は必須！
2.最大25％の内訳を確認し、計画的に購入！
常時施策と限定特典の条件をクリアできるよう、買い物リストを作り、合計2万円以上の購入を目指しましょう。
3.アプリ・本気のZOZO祭・LYPプレミアム特典も同時活用！
複数の特典を賢く組み合わせることが、より多くの還元を目指すカギです。
2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、6日間開催＋誰でも最大25％還元＋最大70％OFFという内容となり去年よりもさらにパワーアップ！
今のうちから賢く準備して、年末の家計を助ける最高にお得な1週間を過ごしましょう。
文＝TMKT