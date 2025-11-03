ÊÆÃæ¡ÖG2¡×¡¢°ÛÎã¤ÎÉ½¸½¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢À®²Ì¶¯Ä´
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï1Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç10·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¡ÖG2¡ÊÆóÂç¹ñ¡Ë²ñÃÌ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£G2¤ÏÊÆÃæ2¥«¹ñ¤ÇÀ¤³¦¤ò»ÅÀÚ¤ê¡¢¤±¤ó°ú¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î»ÈÍÑ¤Ï°ÛÎã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡G2¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥ª¥Ö2¡×¤ÎÎ¬¡£¥ª¥Ð¥Þ¸µÊÆÀ¯¸¢²¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢G2ÏÀ¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ì¤ÐÆüËÜ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡G2ÏÀ¤ÏÌ±´Ö¸¦µæ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÀ¯¸¢¤ÏÅö½é¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ê½¬»ØÆ³Éô¤ÈÂÐÏÃÏ©Àþ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Î·³»öµòÅÀ²½¤äµðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò½õÄ¹¤·¡¢°µÎÏ¶¯²½¤ØÏ©ÀþÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂè2¼¡À¯¸¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë½¬»á¤È¤ÎÂÐÌÌ²ñÃÌ¤Ç¡¢ÂÐÃæ´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤äÍèÇ¯4·î¤ÎË¬Ãæ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²ñÃÌÁ°¤Ë¤â¡ÖG2¡Ê²ñÃÌ¡Ë¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£