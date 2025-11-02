ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。大谷翔平投手は試合後、「どうやって投げたのか分からない」と脱帽していた。

3-4の9回、ロハスのソロ本塁打で同点に。その裏、スネルが1死一、二塁のピンチを招き山本がマウンドへ。中0日、昨日は96球を投げ6回1失点で勝ち投手になっていた。

死球で満塁とするも、二ゴロと中飛で2死をもぎ取り、大ピンチを見事に脱出した。さらに10回も無失点。11回表にスミスが勝ち越し本塁打を放つと、その裏もマウンドへ。1死一、三塁のピンチを招くも併殺でゲームセット。山本の右腕がドジャースを世界一に導いた。

米国で試合を中継した「FOX」の試合後番組に出演した大谷は、2日連続で登板した山本について「どうやって投げたのか分からないですね正直。彼が世界でNo.1のピッチャーだと僕は思ってるし、チームのみんなも思っている。そこに異論はないんじゃないかなと思います」と絶賛していた。



