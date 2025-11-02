お迎え当時は体重2.6kgだったワンコですが、飼い主さんの想像以上にどんどん大きくなっていって…？見事な成長を遂げた姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「素敵」「大きくなりましたね～」といった声が寄せられています。

【動画：2キロ台だった赤ちゃん犬→愛情込めてお世話した結果、1年後…想像以上の成長をとげた『現在の様子』】

体重2.6kgの赤ちゃん犬を迎えたら…

Instagramアカウント「bose_0705」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「ボセ」くんの成長記録です。生後2ヶ月と24日で、飼い主さんのお家に迎えられたボセくん。当時の体重は2.6kgで、小さな体で飛び跳ねて遊ぶわんぱくな姿がとても可愛かったそう。

そしてお迎えから数日経って生後３ヶ月になると、ボセくんの体重は3.1kgに。その後も、飼い主さんにたっぷり愛情を注がれてすくすく成長し、生後４ヶ月で4.5kg、生後５ヶ月で5.5kg、生後６ヶ月で5.8kg…と順調に大きくなっていったそうです。

想像以上にすくすく成長！

飼い主さんはボセくんの両親の体重が5～6kg程度と聞いていたため、ボセくんも同じくらいの体重になると予想していたそう。ところがボセくんは生後７ヶ月の時点で7kgを突破し、すでに両親を超える大きさに！

さらに生後8ヶ月で7.5kg、生後9ヶ月で8kg、生後10ヶ月で8.6kg、生後11ヶ月で9.1kg…とその後も体重は増え続け、1歳のお誕生日を迎える頃には9.6kgになっていたとか。またお顔立ちも凛々しくなって、すっかり大人っぽい姿に。可愛さだけでなくカッコよさも出てきた姿がとても素敵で、キュンとせずにはいられません！

これからの成長も楽しみ！

ミニチュアシュナウザーは1歳になる頃には体ができあがって、成長が落ち着くといわれています。しかしボセくんは生後13ヶ月で9.6kg、生後14ヶ月で9.9kg…と現在も成長を続けているというから驚きです。一体どこまで大きくなるのでしょう…！？

飼い主さんも想像を超える成長ぶりには「こんなに大きくなるとは思わなかった」と衝撃を受けたそうですが、たくましく育ったボセくんにメロメロになっている模様。これからもボセくんは飼い主さんに愛されながら成長し、さらにカッコよくなっていく姿を見せてくれることでしょう。今後が楽しみですね！

この投稿には「可愛すぎます！」「めっちゃ成長したね。かっこいい」といったコメントが寄せられています。

ボセくんの可愛くてカッコいい姿をもっと見たい方や今後の成長を見守りたい方は、Instagramアカウント「bose_0705」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bose_0705」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。