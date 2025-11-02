V6、サブスク解禁記念で“同期”のゆりかもめの車両ジャック 30年の歩みを振り返る走る展示空間に
11月1日から6人組グループ・V6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉配信開始となった。配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を獲得。世代を超えて多くのリスナーがV6の楽曲を再び楽しみ、幸先の良いスタートを切っている。
【画像】“同期”ゆりかもめの車両をジャックしたV6
このサブスク解禁を記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画もスタート。V6は1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。同じ日には東京臨海新交通「ゆりかもめ」も開業した。
それから30年後の2025年11月1日。V6の全楽曲一斉配信を記念し、ゆりかもめ1編成を特別仕様にジャックすることが決定。車内にはV6の歴代ジャケット写真が装飾され、デビューから30年の歩みを“走る展示空間”として表現。30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクトとなっている。
ファンはもちろん、かつてV6の音楽に親しんだ世代にも、乗車すれば30年の軌跡を体感できる。
