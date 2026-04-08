 アメリカ文化をけん引するタンドラを日本へ導入！ トヨタは、トランプ関税対策のひとつとして、アメリカで生産されたフルサイズピックアップトラックである「タンドラ」を輸入し販売を開始する。まず、トヨタモビリティ東京を通じて2026年4月2日から発売。その後、全国での販売は、今夏以降を予定している。新型トヨタ タンドラは、ピックアップトラックなので頑丈なラダーフレーム構造を採用。優れた耐久性、信頼性を