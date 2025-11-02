ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのワールドシリーズ第6戦が10月31日（日本時間11月1日）、カナダのトロントで行われ、ドジャースがブルージェイズに3-1で勝利し、対戦成績を3勝3敗のタイに戻した。客席にはカナダが誇る世界的スーパースターが登場。地元のブルージェイズに声援を送ったが、ファンからは「だから負けたんだ」「全部ヤツのせいだ！」と悲鳴にも似た大ブーイングが飛んでいる。

グラウンドをバックにご機嫌で自撮りした。「ワールドシリーズに戻ってきたぜ。第6戦だ」とカメラに向かって話しているのはカナダ出身のラッパー、ドレイク。世界的な人気を誇り、インスタグラムのフォロワーは1億4000人を超える大物だ。着用しているシャツの胸元にはブルージェイズのロゴマークが入っている。

MLB公式Xが「October’s Very Own（ドレイクが立ち上げたブランド名）がワールドシリーズに戻ってきた」などと記し、映像を公開。地元のスーパースターの声援を受けたブルージェイズのファンは歓喜……と思いきや、コメント欄では「No, No, No, No, No, No……」「だから負けたんだ」「全部ヤツのせいだ！」「ドレイクの呪いが戻ってきた」「家に帰れ」と大ブーイングが飛んでいた。

実は野球に限らず、ドレイクから応援を受けたチームや、2ショットを撮影したアスリートに不幸が訪れるというジンクスがあり「ドレイクの呪い」として有名。この日も結局ブルージェイズが敗戦したとあって、散々な言われようとなっていた。逆にドジャースファンからは「ありがとう」「明日も連れてきてくれ。ドジャースにとって幸運の存在のようだから」と皮肉交じりの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）