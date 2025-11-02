「これから大活躍の予感！」【ユニクロ】40代ママ絶賛♡「チェック柄シャツ」

秋冬コーデでヘビロテ間違いなさそうなチェックシャツが【ユニクロ】に登場中！ そのなかでも、大人の着こなしに取り入れやすいブルーのチェックシャツに今回はフォーカスします。アイテムの魅力とともに、40代おしゃれママの着回しコーデを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

大人にぴったり！ トレンド感あるチェックシャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

1枚で着たり羽織として取り入れたり、着こなしのバリエーションが広がるチェックシャツ。秋冬のトレンドカラーであるブラウンとブルーのチェック柄で、旬のコーデが楽しめそうです。生地のほどよい厚みとあたたかみのある風合いで、ロングシーズン活躍。コーデの主役はもちろん、腰に巻いたり肩に掛けたりして、アクセントとして取り入れるのもおすすめです。

チェックシャツが主役の大人カジュアル

@ma_anmiさんは、ブルーのチェックシャツを「これから大活躍の予感」とコメント。プリントTシャツ × ブルージーンズの鉄板コンビに羽織れば、さわやかな印象に。さらに、特徴的な素材感のバッグやニット帽などで遊び心をプラスすることで、おしゃれ上級者見えする秋の大人カジュアルコーデに仕上がっています。

ワンピコーデのアクセントとして投入

ふんわりとしたシルエットが可愛い真っ白のロングワンピースに、チェックシャツをたすき掛けしてコーデのポイントに。チェック柄のベースがホワイトなので、ワンピースの色味とうまくマッチしています。甘めなワンピースをチェックシャツやトートバッグなどでカジュアルダウンさせた、こなれ感あるきれいめコーデです。

スタイリングしだいでスタイルアップ効果も

チェックシャツの裾を前で結んで、スタイルアップを狙ったコーデ。ウエストマークすることでメリハリがつき、ナロースカートが縦のラインを強調してきれいなシルエットを作っています。もこもこしたボア素材のバッグや光沢のあるベロア素材のキャミなど、秋冬らしいアイテムを取り入れて、季節感を出しているのもおしゃれ。カジュアルアイテムを女性らしく着こなしたい人にぴったりのコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chna1002様、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W