昨年１月から芸能活動を休止していたダウンタウンの松本人志が１日、芸能活動を再開した。この日スタートしたコンビ独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」内で生配信を実施。「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった」と謝罪の言葉を口にし「今、僕が思うのは感謝です」と話した。トークでは約１時間にわたり爆笑をさらい続けた中、生配信後に、同サービスの公式インスタグラム内で出番後の松本の姿が公開された。

スタッフから「緊張してますか？って言って『緊張してるよ』って言われたらすごいビックリしました」とふられた松本は「本当に？なんで、緊張するよそりゃあ」と率直に振り返り。「緊張せえへんって言う方が逆にかっこ悪いやろ」とツッコんでいた。

１時間の生配信でトークを展開したことには「１時間ＣＭが入らずにしゃべってるってことがないので、そういう意味では体験したことない体験したよ」としみじみ。

配信では観客からの歓迎ムードに思わず目を潤ませていたが、スタッフから「泣きそうになってたな」といじられると「なってないよ、なってないよ。なってない、なってない、なったことないわ！」と照れ隠しのように全面否定していた。