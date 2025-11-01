「たった1杯のお酒で気絶して…」36歳女性が告白する“異常な体験”。婚約者からの「ひと言」に心が砕けた
「あの日、たった1杯のお酒で気を失ってしまったんです」
そう振り返るのは、都内で働く女性・みのりさん（仮名・36歳）。5年前のある夜の不可解なできごとを忘れられずにいます。
近年、飲み物に薬物を混入する性犯罪の報道が増えています。内閣府男女共同参画局は薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力に関して、飲みものや食べ物に薬が混入される、よく効く頭痛薬だからと薬物を勧められる、などの被害事例を挙げ、注意を呼びかけています。
◆婚約者とその友人との飲み会で
その夜、みのりさんは交際相手で婚約者のXさん（仮名・当時33歳）から「結婚が決まったから、みのりを改めて友達に紹介したい」と誘われ、都内の居酒屋に向かいました。
「彼らには先に一次会をしておいてもらって、私は仕事終わりの20時過ぎに二次会から参加しました。友人同士で話したいこともあるだろうし、私が最初からいたら気を遣わせるかもと思って、“あとから行くね”と伝えたんです。
彼の友人たちとは、交際前にも一度お酒の席で顔を合わせたことがありました。だから緊張することもなくて。一応、“婚約者”として多少は気を遣いながらも、楽しく会話をしていました」
すでにテンションの高かった友人たちから乾杯用に差し出されたのは、ハイボール。彼女は一気に飲むことはせず、酔って失言しないように、いつもよりペースをセーブしてゆっくり口にしていました。それなのに──。
◆トイレで気絶、目覚めたのは閉店間際の深夜
「その最初の1杯を飲み終えた後、トイレに入って座ったら急に頭がクラクラして……そこからの記憶がありません」
ノックの音と「お客様、大丈夫ですか？ 間もなく閉店のお時間になりますので」という声で目を覚ますと、みのりさんは便座を背もたれにしてトイレの床に座っていました。慌ててスマホを見ると終電の時間はとうに過ぎています。いつの間にか、入店から何時間も経っていたのです。
「すぐに返事をして立ち上がろうとしたんですが、小さな声しか出せなくて、足に力も入りません。ひとまず彼氏にトイレで目が覚めた旨のメッセージだけ送りました。
時間をかけて身体を起こしてドアを開けると、店員さんが水を持ってきてくれ、ふらつく足でどうにかトイレを出ました」
店内にはもうほとんど客がおらず、座っていた席を店員に伝えて確認するとすでに会計は済まされていました。「お連れ様は先に帰られたようですね……」と驚いた顔で言われ、孤独感に襲われます。
◆婚約者からかけられた言葉に絶望
店員に迷惑をかけたことを詫び、まだ少し意識が朦朧（もうろう）とする中、必死に居酒屋の階段を登り切ったところで、婚約者のXさんが待っていました。しかし、その口から出たのは「大丈夫？」ではなく──。
「恥かかせないでよ」
その一言は、体よりも心を突き刺しました。
「きっと彼は飲みすぎて、酔っていたから余裕がなかったんだと、自分に言い聞かせました。でもトイレに行った連れが戻ってこなかったら、普通なら心配しませんか？ 女子トイレには入れないけど、お店の人と見に来るとか。店員さんに聞いたらそういう行動もなかったそうです」
彼の友人たちは誰も戻ってこず、会計をとっくに済ませた彼らがどこで何をしていたのかも分からないといいます。その後、二度と会うことはありませんでした。
◆自分を責めるしかなかった当時の心境
彼はタクシーに乗るとそのまま寝てしまい、ほとんど会話できないまま同棲していた家へ一緒に帰りました。そして目を覚ますと、いつも通りの明るい彼の姿がそこにありました。
みのりさんは「生理中だったからかも」「お酒に弱くなったのかも」と自分が納得のいく理由を探そうとしました。しかし冷静に振り返れば、体調は良く、寝不足もなく、脳貧血や低血糖の経験もありません。生理のために頭痛や吐き気などを感じた経験もなし。
そう振り返るのは、都内で働く女性・みのりさん（仮名・36歳）。5年前のある夜の不可解なできごとを忘れられずにいます。
近年、飲み物に薬物を混入する性犯罪の報道が増えています。内閣府男女共同参画局は薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力に関して、飲みものや食べ物に薬が混入される、よく効く頭痛薬だからと薬物を勧められる、などの被害事例を挙げ、注意を呼びかけています。
その夜、みのりさんは交際相手で婚約者のXさん（仮名・当時33歳）から「結婚が決まったから、みのりを改めて友達に紹介したい」と誘われ、都内の居酒屋に向かいました。
「彼らには先に一次会をしておいてもらって、私は仕事終わりの20時過ぎに二次会から参加しました。友人同士で話したいこともあるだろうし、私が最初からいたら気を遣わせるかもと思って、“あとから行くね”と伝えたんです。
彼の友人たちとは、交際前にも一度お酒の席で顔を合わせたことがありました。だから緊張することもなくて。一応、“婚約者”として多少は気を遣いながらも、楽しく会話をしていました」
すでにテンションの高かった友人たちから乾杯用に差し出されたのは、ハイボール。彼女は一気に飲むことはせず、酔って失言しないように、いつもよりペースをセーブしてゆっくり口にしていました。それなのに──。
◆トイレで気絶、目覚めたのは閉店間際の深夜
「その最初の1杯を飲み終えた後、トイレに入って座ったら急に頭がクラクラして……そこからの記憶がありません」
ノックの音と「お客様、大丈夫ですか？ 間もなく閉店のお時間になりますので」という声で目を覚ますと、みのりさんは便座を背もたれにしてトイレの床に座っていました。慌ててスマホを見ると終電の時間はとうに過ぎています。いつの間にか、入店から何時間も経っていたのです。
「すぐに返事をして立ち上がろうとしたんですが、小さな声しか出せなくて、足に力も入りません。ひとまず彼氏にトイレで目が覚めた旨のメッセージだけ送りました。
時間をかけて身体を起こしてドアを開けると、店員さんが水を持ってきてくれ、ふらつく足でどうにかトイレを出ました」
店内にはもうほとんど客がおらず、座っていた席を店員に伝えて確認するとすでに会計は済まされていました。「お連れ様は先に帰られたようですね……」と驚いた顔で言われ、孤独感に襲われます。
◆婚約者からかけられた言葉に絶望
店員に迷惑をかけたことを詫び、まだ少し意識が朦朧（もうろう）とする中、必死に居酒屋の階段を登り切ったところで、婚約者のXさんが待っていました。しかし、その口から出たのは「大丈夫？」ではなく──。
「恥かかせないでよ」
その一言は、体よりも心を突き刺しました。
「きっと彼は飲みすぎて、酔っていたから余裕がなかったんだと、自分に言い聞かせました。でもトイレに行った連れが戻ってこなかったら、普通なら心配しませんか？ 女子トイレには入れないけど、お店の人と見に来るとか。店員さんに聞いたらそういう行動もなかったそうです」
彼の友人たちは誰も戻ってこず、会計をとっくに済ませた彼らがどこで何をしていたのかも分からないといいます。その後、二度と会うことはありませんでした。
◆自分を責めるしかなかった当時の心境
彼はタクシーに乗るとそのまま寝てしまい、ほとんど会話できないまま同棲していた家へ一緒に帰りました。そして目を覚ますと、いつも通りの明るい彼の姿がそこにありました。
みのりさんは「生理中だったからかも」「お酒に弱くなったのかも」と自分が納得のいく理由を探そうとしました。しかし冷静に振り返れば、体調は良く、寝不足もなく、脳貧血や低血糖の経験もありません。生理のために頭痛や吐き気などを感じた経験もなし。