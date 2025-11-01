東野幸治「今、フジテレビと吉本（興業）揉めてる」
タレントの東野幸治（58歳）が、10月31日に放送されたラジオ番組「東野幸治のホンモノラジオ」（ABCラジオ）に出演。「今、フジテレビと吉本（興業）揉めてる」と語った。
番組冒頭、東野幸治がカンニング竹山と、オアシスの東京ドームライブに行ってきたと話し、40〜50代のおじさんばかりかと思っていたら、20代の女性から60代まで様々な人たちがライブに来ていたと話す。
東野が「席はやっぱりアリーナじゃなくて、ちょっと客席の方で。ちょっと離れてるんですけれども、だいたい正面ぐらいで。もちろん、ほんまもう米粒は言いすぎやけど、本当にどれぐらいなんかな？ “フジ”ッコのお豆さんぐらい」と話し、渡辺あつむから「お豆さんでええやないか、なんでフジッコつけたんや」とツッコミが入る。
東野は笑って「いやいや、今、“フジ”テレビと吉本揉めてるから」と、千鳥が「酒のツマミになる話」を降板したことによって、吉本興業とフジテレビが揉めていると語った。
