発売されたばかりの新刊小説の中から、ライターの立花ももがおすすめの作品を紹介する連載企画。数多く出版されている新刊小説の中から厳選し、今読むべき注目作を紹介します。（編集部）

角田光代『神さまショッピング』（新潮社）

スリランカにミャンマー、香港にインド。『神さまショッピング』には世界各国のさまざまな神さまと、切実な祈りを抱える人々を描いた短編集だ。幸せになりたい、という漠然とした願いから、がんの告知を受けてこみあげる死にたくないという本能。人生に翳りを落とす誰かとの縁切りや、罪悪感をなかったことにしたい懺悔と悔恨。さまざまな想いを抱えながら、なんで遠路はるばるこんなところまで来てしまったのだろうと冷めた目で自身を見つめつつ、すがるような思いで神さまを頼る。

個人的には、サンティアゴ巡礼に参加しながら「信じる」力が足りないと自身を顧みる女性を描いた「にせ巡礼」が好きだった。ほとんど歩くことのない楽なツアーに参加するだけでは、神秘なんて体験できるはずがないとがっかりする彼女は、全力でツアーに乗っかり祈りを捧げる同行の友人に苛立つ。友人のように信じたいと願っている彼女こそが、信心深いようにも感じられ、「信じる」ってなんだろうと改めて考えさせられた。

過去の悔恨を解消するため、さまざまな神さまを渡り歩いては「これは私を許してくれる神さまじゃない」と落胆する女性を描いた「神さまショッピング」も好きだった。節操がないようにも思えるが、そもそも人間が何かを欲し、祈ること自体が節操のない行為である。

祈りとは、矛盾や葛藤をはらみながら、「今」を少しでもいいものにしたいと望む、腹の底にうずまく欲望をいうのかもしれないな、と語り手たちの姿を通じて、ふと思う。神さまに頼らざるを得ないほど追い詰められて、なお明日を生きたいと願う人たちが、導かれるようにして祈りの旅に出る。誰にも打ち明けられず、ひとりでどろどろに煮詰めるしかなかったその欲望が、やっぱり自分の内心だけで濾過され、視界が開けたような気持ちになる。その瞬間を求めてあがき続けることこそが、信仰の正体なのかもしれない。

森絵都『デモクラシーのいろは』（KADOKAWA）

民主主義ってなんだろう、と考えることが増えた。あたりまえのように使われている言葉だけれど、その実態を理解しきれている人は、どれだけいるだろう。少なくとも、私はうすぼんやりとしかわからない。単なる多数決とは違う、ということはわかっているし、大正デモクラシーという言葉に学んだように、国民一人ひとりが意思を表明できる自由の象徴でもあるはずだ。……と思うけど、はたして、民主主義にのっとった今の社会がそうかと聞かれると、断言はできない。よくわからない。そんな、私のようにうすぼんやりとした人がいたら、戦後の日本でデモクラシー（民主主義）のいろはを学ぶ女性たちを描いたこの小説を読んでほしい。

〈人は自分に都合のいい物語を他者に押しつけます。それを、そのまま信じて受けいれるのは危険です。民主主義の基本は、君たちが、自分自身で考えた物語を生きることです〉と物語の冒頭で語るのは、戦後、GHQの意向で行われることとなった民主主義のレッスンで、先生役を押しつけられた日系二世のリュウ・サクラギ。生徒となる女性の出自は、元華族の令嬢から農家の娘までさまざま。民主主義の前にまず、自己主張をする癖のない彼女たちが「自己」を見出すところから彼は始めなくてはいけないのだが、とうに戦後を抜けたはずの現在人の姿が、彼女たちに重なるのが不思議だった。

理不尽をただ唯々諾々と飲み込んでいるわけではない。怒りも立ち上がる意志も火種として胸の内にはある。でも、自分より強い誰かの物語に飲み込まれて、理不尽を「そういうものだ」と思いこまされてしまう、いつの世も変わらないありようと、今よりずっと強固に世間の価値観に縛られていたはずの彼女たちが、そこから抜け出そうと学び、思考し続ける姿に、読んでいて胸が熱くなるのである。

一度学べば、もうあとには退けない。何も知らなければ「そういうもの」と我慢できていたことが、知識を得たことで、よりいっそう苦しくなることもある。それでも、私たちは学ばなければならないし、知らなくてはならない。自分と、大切な人たちの暮らしを、未来を守るためにも。そう心を熱くさせてくれる小説である。

大島真寿美『うまれたての星』（集英社）

〈だってそうだろ、女の時代が始まってんだよ。大丈夫だよ〉と作中人物が言うのは、『デモクラシーのいろは』で女性たちが民主主義を学んだよりも、20年と少しあと。アポロが月面着陸を果たし、日本では少女漫画誌がこれからの未来を生きる女の子たちに好奇心から生まれる心の躍動を与える時代を描いた作品だ。

舞台となる週刊＆別冊デイジー編集部は、今なお少女たちのきらめきが詰まった作品を輩出し続けるマーガレットがモデル。『ベルサイユのばら』の著者・池田理代子がモデルとおぼしきマンガ家が登場するなど、少女マンガ好きにはたまらない設定だが、それをさておき、これまでにない切り口で戦後の復興を描いた小説として楽しめるのが、本作のすごいところ。

少女マンガ誌なのに、女性はマンガ家の担当をすることができない、男女雇用機会均等法が施行される前の時代でもある。どれだけ熱意があっても能力があっても、女というだけで、あたりまえに、できることを制限されてしまう。その悔しさから編集部を離れてしまった人たちも含めて、すべての女性が道を切り開こうと奮闘してくれたから今の私たちがあるのだと思う。そして、少女マンガの力を信じる男性たちもまた、己の価値観を少しずつ打ち破りながら、新しい時代をつくりあげていく一人として奮闘していたし、今だって、そういう人たちはきっといるはずだと、本書を読んでいると信じたくなる。だって世の中には、今も、おもしろくて心躍らされる少女マンガが、あまたのエンタメ作品が生まれ続けているのだから。

読み終えたあと、誰もが隣にいる誰かと手をつなぎ、少しずつ連なって地球を一周するようなイメージが浮かんだ。そんなふうに、見知らぬ誰かとも共闘しながら、私たちはよりよい未来を目指していける。そう、信じたくなる作品だった。

[amazon_link track_id="rs014-book-22" item_id="B0FWR9GFGH" item_name="うまれたての星 (集英社文芸単行本)" photo="https://m.media-amazon.com/images/I/51dSifbA2CL._SL500_.jpg" width="348" height="500" price="2750" memo="" link_text="Amazonで詳細をみる"