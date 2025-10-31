行ってないのに詠んでみた！？”嘘の旅”で名歌を残した平安時代の歌人・能因法師の執念

日本の長い歴史のなかには、男女ともにさまざまな歌人がいますが、今回の記事では、「能因（のういん）」という人物について焦点をあててご紹介したいと思います。

僧侶であり、歌人でもあった彼は、中古三十六歌仙の一人にも数えられており、百人一首にも歌が収められています。彼の人生や和歌に迫ってみましょう。

能因（のういん）の出生

能因は、平安時代中期に活躍した人物です。988年（永延2年）、長門守（ながとのかみ）橘元緂（たちばなのもとやす）の息子（俗名は永緂（ながやす））として誕生しました。

先祖には橘諸兄（たちばなのもろえ）がいます。肥後守であり、父の兄である橘為緂（たちばなのためやす）の養子となりました。

能因（のういん）が出家を決意するまで

平安時代には、役人を育成するための「大学」が京都にありました。永緂（のちの能因）も大学で学び、文章生（もんじょうしょう：詩文や歴史を学んで式部省の試験に合格した学生）となり、官吏になることを目指していました。

しかし、26または27歳のときに出家を決意。これには、養父が郎党（ろうとう：主家の一族や従者）によって殺害されたこと、恋人が亡くなったことなどが理由だとされています。幼い子もいたようですが、家族とは縁を斬ることを決意したのです。

歌へのこだわりのあまり、うそをついた？

出家当初は融因（ゆういん）と名乗っていましたが、後に能因と名を改めます。和歌に優れていた彼は、歌へのこだわりが強いあまり、周囲を驚かせる行動もしていたとか。

たとえば、『古今著聞集』によれば、

「都をば 霞とともに 立ちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関」

（都を霞のかかる春に出発したが、もう秋風が吹いている、この白河の関では）

という歌は、実際には都で詠んだのですが、あたかも白河の関まで行って詠んだように見せるため、自ら「能因法師は奥州へ向かった」という噂を流し、家の庭で顔を黒く日焼けさせ、長旅から帰ったようなふりをして作品を発表したそうです。

なお、定住せず旅をしていたのは確かなようで、このスタイルは後の西行や松尾芭蕉らに影響を与えました。

能因の歌を味わおう

能因の歌は、『小倉百人一首』にも収められています（69番）。

「嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は 龍田の川の 錦なりけり」

（吹きすさぶ嵐が三室の山の紅葉を散らす。落ちた葉の光景は、龍田川の水面で錦のように美しいものだなあ）

というもの。紅葉の名所を詠んだ歌で、華やかで豪華絢爛な様子が感じられますね。

