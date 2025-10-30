今年5月、進撃のノアとの結婚を発表したYouTuber・ヒカル。甘い新婚生活は長く続かず、9月には“浮気オッケー”というオープンマリッジを宣言し、批判が殺到した。

同騒動ではYouTubeの登録者数が25万人以上減少するなど深刻なダメージを受けたヒカルだが、今度はお笑いコンビ・レインボーに不快感をあらわにしたことで話題となっている。

「10月29日、ヒカルさんは自身のXを更新。レインボーのコント動画と、そこに寄せられた彼への批判コメントのスクショを自身のXに貼り付けたうえで、《レインボーが俺のこと遠回しに叩いてきてて怖い》《普通にこっちは好きでコント見てたのにファン使って叩かせるムーブ作ってきてネットいじめしてきてる》と訴えたのです」（芸能記者）

騒動の元となった動画は10月27日、レインボーが自身のYouTubeに投稿したコント動画。タイトルは、「結婚した親友がオープンマリッジとか言い出したから怒ってあげる本当の親友」だった。

「その中では池田直人扮する男性が、ジャンボたかおに結婚を報告。ところが池田は『俺も今まで通り、別の女の子とデートしてても帰る家はある』と発言。驚いたジャンボが『結婚したんだろ？ どういうこと？』と質問すると、池田は『いわゆるオープンマリッジというやつやな。オープンにマリッジしていけたらなって思います』と堂々と答えたのです」

これに激怒したジャンボが池田を口汚く相手を罵倒し始めるという内容だった。

「ヒカルさんの言い分としてはつまり、レインボーさんが意図的に自分を批判するコント動画を作り、間接的にヒカルさんへのディスを促しているのではないか、という主張です」

だがX上では、

《別にレインボー何も悪くなくね ネタにされるぐらいヒカルのオープンマリッジがやばいだけだろ》

《ヒカルファン使ってレインボーを叩かせるようにしてるムーブに感じる》

と、むしろヒカルへの風当たりが強い状態だ。

「ヒカルさんは10月16日、YouTubeチャンネル『相馬トランジスタ』に出演した際、オープンマリッジについて言及しながら、『僕は世間には合わせないです。なんと言われようが無視します』と強気の姿勢を見せていました。

しかし今回のレインボーへの指摘を見る限り、自分の決断への反応を気にしている様子ですね。ヒカルさんは一連の投稿の末尾には《結論ネタにしてもらえて光栄か ありがとうございます》とも記していますが、やはり今回のコントに“イラッ”としたのは間違いなさそうです。世間とのズレを自覚してるのであれば、こうやってイジられることも当然だと受け入れるのかと思っていましたが……」（芸能プロ関係者）

今後もオープンマリッジの余波は続きそうだ。