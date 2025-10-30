¡ØNumber_i¡Ù¥Ä¥¢¡¼³«»Ï¤â¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È½é¤á¤Æ¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶ì¾ð»¦Åþ¤Î¥ï¥±
¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¡¢¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤¬Â³½Ð
King & Prince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê27¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØNumber_i¡Ù¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢10·î11Æü¡¦12Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½éÆü¤Î¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢SNS¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ê¾åÁû¤®¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Number_i¤Ï¡¢£¹·î22Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±ºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢10·î11Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ£¸ÅÔ»Ô¡¢·×25¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡Ù¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
iLYs¡ÊNumber_i¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢½éÆü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢
<¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¾ÈÌÀ¤¬°Å¤¹¤®¤Æ£³¿Í¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿>
<¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¹½À®¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â>
<¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¸åÊý¤«¤é¤À¤È¸«¤Ë¤¯¤¤¡£²»³ä¤ì¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿>
<¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥½¥í¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢²»¼Á¤¬°¤¹¤®¤Æ²»³ä¤ì¤·¤Þ¤¯¤ê¡£Íê¤ß¤Î¹Ë¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¡¢¥Ç¥«¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç±£¤ì¤Æ¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ø¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤â¸«¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡Ù¤Ç¥·¥é¥±¤¿¤è>
¤Ê¤É¡¢¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂç½êÂÓ¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ÎÀ¸±éÁÕ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¸åÊý¤ÎÀÊ¤À¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ìÉô¤Ç¡Ö²»³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ï¥¦¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢²»¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ª¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¸åÊý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ð¥¯¥¹¥Æ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°²ÖÆ»¤Ë¤â°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Number_i¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½ªÈ×¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³°¼þ¤ò¥È¥í¥Ã¥³¤Ç½ä¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°Îó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤«¤é¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶òÃÔ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖËÜÊÔ¤¬90Ê¬¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ã²¤¯À¼¤â¡£¥Ä¥¢¡¼³«»ÏÁá¡¹¡¢Number_i¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Number_i¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥Ä¥¢¡¼¤â¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎNumber_i¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸ø±é¸å¤Ë¿É¸ý¤Ê´¶ÁÛ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢TOBE¤äNumber_i¤Î¥¢¥ó¥Á¤é¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò³È»¶¡£´ò¡¹¤È¤·¤ÆÃ¡¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êNumber_i¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÊÑ²½¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶¤¸¤¿¸ÍÏÇ¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡ÖÁ°»öÌ³½ê¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¤À¤È¸åÊýÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø¾ÈÌÀ¤¬°Å¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡É¤«¤é¤³¤½¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í×¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎNumber_i¤ÎÊý¿Ë¤È¡¢¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤«¤é¤Î°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýÁÛ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢SNS¤¬Âç¹Ó¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ôÆü·Ð¤Ä¤È¡È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐÌó£²»þ´Ö¤Î¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÊ¸î¤Î°Õ¸«¤âÁý¤¨¡¢¡ØËÜÅö¤ËÀ¸±éÁÕ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤¿¡Ù¡Ø¿ï½ê¤ËNumber_i¤Î²»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê´¶ÁÛ¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÀµÜ»û¤Ï¡¢£¹·î29Æü¤Ë¡ÖELLE¡×¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ã´³¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëiLYs¤Ê¤é½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È°Û¤Ê¤ë±é½Ð¡×¤È¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò½¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤é¼«¿È¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤Î²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÏ©Àþ¡É¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëNumber_i¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢²áÅÙ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£