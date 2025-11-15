Number_iの新曲「幸せいっぱい腹一杯」の歌詞をめぐって議論が起こっています。＜他力本願な思考はポカホンタス＞というフレーズが、アメリカ先住民に対する差別的な表現になりかねないと、批判にさらされているのです。騒動を受け、所属事務所TOBEの代理人弁護士がコメントを発表。Number_iの楽曲に差別する意図はなかったとしながらも、「今後も多様な文化や価値観への配慮を意識しながら、表現のあり方について慎重に検討を重ね