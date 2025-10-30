»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡ÖÃ±ÆÈÈÈ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡Ø°ÂÇÜ¸µ¼óÁê»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë²ñ¡Ù¤ÎÀìÌç²È½¸ÃÄ¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö£³¤Ä¤Îº¬µò¡×
ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡¢¤¢¤Î¶§¹Ô¤«¤é£³Ç¯£³¥õ·î¡½¡½¡£
2022Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡ÊµýÇ¯67¡Ë¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45ºÐ¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤¬¡¢10·î28Æü¤ËÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»ö·ï¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Ø¤Îº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿»³¾åÈï¹ð¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈÈÈ¹Ô¤È¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤â¤½¤ÎÁ°Äó¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÄêÀâ¡×¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£½é¸øÈ½¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë10·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø°ÂÇÜ¸µ¼óÁê»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë²ñ¡Ù¡£Èà¤é¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡¢Îò»ËÅª»ö·ï¤Î¡Èµ¿ÌäÅÀ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£
ÊÛ¸î»Î¡¢°å³ØÇî»Î¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤é¤Ç¹½À®
¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Î¸øÈ½¤Ï¡¢ÆüÄø¤«¤éÈ½·èÆü¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤ò¡È½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡É¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·º»öºÛÈ½¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼ÂÂÎÅª¿¿¼Â¤Î²òÌÀ¡Ù¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿²ñÄ¹¤ÎÆî½Ð´îµ×¼£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»ÊË¡¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀÅ¤«¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ø¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë²ñ¡Ù¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¡É¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±²ñ¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÄ¹¤ÎÆî½ÐÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤òÌ³¤á¤ë¸µTBS¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤Î»³¸ý·ÉÇ·»á¡¢¤µ¤é¤Ë°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¡¢¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Èà¤é¤Ï»ö·ï¸å¡¢²Ê³ØÅª¡¢°å³ØÅª¡¢Ë¡Î§Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃÏÆ»¤Ê¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ä·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤«¤éµ¿Ç°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¡¢6¤Ä¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤òÀß¤±¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê»³¸ý»á¡Ë
²ñ¸«¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö»³¾åÈï¹ð¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡Èº¬µò¡É¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Úº¬µò¡¡Û»³¾å²È¤È¶µÃÄ¤Ï¡ÖÏÂ²òºÑ¤ß¡×¤À¤Ã¤¿
¤Þ¤º¡¢Æî½ÐÊÛ¸î»Î¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ç°Õ½ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿_¡£
¡ÖÊ¿À®21¡Ê2009¡ËÇ¯5·î22Æü¤Ë¡¢»³¾å²È¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¶µ²ñÂ¦¤¬»³¾å²È¤Ë5000Ëü±ß¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ßËþ¤ËÏÂ²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿À®26¡Ê2014¡ËÇ¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁ´³Û¤¬´°ºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬ÌäÂê¤¬´°Á´¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤«¤éÌó8Ç¯¸å¤Ë¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ñÎà¤Ë¤Ï»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¼«¿È¤Î½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤ÎÂ¿³Û¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄí¤¬Êø²õ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ö·ï¤Î²¿Ç¯¤âÁ°¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤Î¾å¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö8Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÏÂ²ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Îº¨¤ß¤¬¡¢ºÆ¤Ó»¦°Õ¤Ë¤Þ¤ÇÁýÉý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îº¨¤ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÌ·Àè¤¬¶µ²ñ¤Î´´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¦³²¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤Û¤É¤ÎÆ°µ¡¤¬¡¢¤³¤ÎÏÂ²ò¤Î»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤«¡£¸¡»¡¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆî½ÐÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Úº¬µò¢¡Û¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Î¡È¾Ú¸À¡É
¼¡¤Ë»³¸ý»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¡Ö»à°ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡¢»à°ø¤Ï¡Öº¸¾åÏÓÉô¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿½ÆÃÆ¤¬±¦º¿¹ü²¼Æ°Ì®¤òÂ»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»³¸ý»á¤é¤Ï¤³¤ì¤Ë½ÅÂç¤Êµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ø»àÀï´ü¸ÆµÛ¡Ê¤·¤»¤ó¤¤³¤¤å¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´Â¡¤¬Ää»ß¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¿Í¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¿¼ÍÅª¤ÊÆ°¤¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¼¤¨¤¼¤¨¡Ù¤ÈÓÃ¤°¸½¾Ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Ï³¤ì½Ð¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¸ÆµÛ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»³¸ý»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Æ·âÄ¾¸å¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆàÎÉ¸©¤Î¤¢¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎµÄ°÷¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤òÏÓ¤ËÊú¤¨¤¿»þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ø¤¼¤¨¤¼¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦»àÀï´ü¸ÆµÛ¤Î²»¤ò40ÉÃ¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢È¿±þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¿´Â¡¤¬Â¨ºÂ¤ËÄä»ß¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÂ¨»à¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾Ú¸À¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÈ¯É½ÄÌ¤ê¡¢¡Ê¿´Â¡¤Ë¶á¤¤¶Ë¤á¤ÆÂÀ¤¤·ì´É¤Ç¤¢¤ë¡Ëº¿¹ü²¼Æ°Ì®¤¬ÃÇÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´Â¡¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»àÀï´ü¸ÆµÛ¤¬µ¯¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¨»à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¾Ú¿Í¤Ç¤¢¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ï°ìÅÙ¤â»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë²ñ¡Ù¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÊÛ¸î»Î¡¢°å³ØÇî»Î¤é¤¬¡Ö»³¾åÈï¹ð¤ÏÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡Ä¡ª»ö·ï¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¥Þ¥¤¥¯¡×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½ÅÍ×¾Úµò¡×
