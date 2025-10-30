¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¡Ö¤±¤¤¤ì¤ó¡×ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¡¡Âè3Àï¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¸Î¾ã¤ÎÁ°Ãû
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½6¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¡Ú¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ï27Æü¤ÎWSÂè3Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤ÎÁöÎÝ»þ¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÂ¤Î±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö±¦µÓ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£MLBÃ´Åö¡¦Ìø¸¶Ä¾Ç·µ¼Ô¡Ê40¡Ë¤Î¥³¥é¥à¡Ö¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Öcramp¡×¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤éÂçÃ«¤Î¼èºà¤ÇÅÙ¡¹¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤±¤¤¤ì¤ó¡×¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤éÀµÄ¾¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏWSÂè3Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤ÎÁöÎÝ»þ¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÂ¤Î±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ï¡È¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£ÂçÃ«¤Î¡Ö¤±¤¤¤ì¤ó¡×¤Ï¸Î¾ã¤ÎÁ°Ãû¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¨·³»þÂå¤Î23Ç¯7·î¡£µå±ã¸å¤ËÏÆÊ¢¡¢Î¾¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢±¦¼êÃæ»Ø¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤±¤¤¤ì¤ó¡£·ë¶É¡¢±¦Éª¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â7·î30Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÇÅê¼êÉüµ¢7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¤á¤Æ4¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¦ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÄ´À°¤·ºÆÈ¯¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¤±¤¤¤ì¤ó¤ÎºÆÈ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤â¼óÇ¾¿Ø¤â¤Ò¤È°Â¿´¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó161»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖPS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤ËÍî¤Á¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï3»î¹ç¡£¸Î¾ã¤ä¤½¤ÎÁ°Ãû¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Âè7Àï¤ÇWSÏ¢ÇÆ¤ò·è¤á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£