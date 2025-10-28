¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÉÔÌû²÷¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡È¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ËÉÔ²÷¼ÔÂ³½Ð
¡¡¸µAKB48Á°ÅÄÆØ»Ò¤ä¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ê¤É½Ü¤ÎÍÌ¾¿Í¤«¤é¡¢ÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö°Ê³°¤Þ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¿·ºî¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬»¿ÈÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¹â»Ô¼óÁê¡È¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¡É
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¹â»Ô¼óÁê¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ÉÔ²÷
¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï10·î24Æü¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¡£¡Ö#¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ1ÆüÌÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î´é¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ØÄ¥¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤Î°úÍÑÍó¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÁê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¯ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÅÛ¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤¤¡Õ
¡Ôµ¤»ý¤Á¤ï¤ë¤¤¤·»÷¤Æ¤Ê¤¤¤·ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÍÆ»Ñ¤Ç¾Ð¤¤¤È¤ë¤Î¤â¤¦¸Â³¦¤¸¤ã¤Í ¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ç¤âÂ¾¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤Ç¤â¡Õ
¡ÔÁ°¤«¤é¶ì¼ê¤Ê·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤ä¤í¡£ÉÔÌû²÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡£ÌÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡Õ
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¥â¥Î¥Þ¥Í¤µ¤ì¤ë»ö¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤Î¾ò·ï¤À¤è¡£Ãæ¤Ç¤â¥¥ó¥¿¥í¡¼¤Ï¶Ë¾å¡Õ
¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤â¡¢Åö»þ¤ÏAKB 48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÉÔ²÷¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Åö½é¤Ï°ìÈ¯²°·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤ä·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡Èà½÷¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î³èÆ°¤äÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤¬Çö¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ç¥£¥¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¡¤«¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ë¤°¤é¤¤¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¹â»Ô¼óÁê¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©