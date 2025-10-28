マツコ・デラックス、“ガラケー”使い続ける理由を明かす
タレントのマツコ・デラックス（53）が27日、月曜コメンテーターとしてTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。“ガラケー”を使い続ける理由を語った。
【画像】大ファン！スタジオで“はしゃぐ”マツコ
番組が「『イマイチ使いこなせていないもの』がありますか？」と問いかけ。評論家で月曜コメンテーターの若林文江氏が、「全部かな」と回答。スマホについて「モバイルオーダーとかネット注文とか電子決済とか、このぐらいはできても、すっごい便利なものが隠れてるわけでしょ。全然使いこなせてない」と答えた。
するとマツコは「だからガラケーにするのよ」と指摘。若林が「ガラケーはちょっとね…（苦笑）。いまは不便ですよ」と返すが「なんで？」と不思議そうに質問。若林から電子決済について「ガラケーじゃ”ピッ”ができないでしょ？（無反応のマツコに）え…できるの？」と聞かれると「しらない」とつぶやき。スタジオは笑いが起こった。
マツコは「なんにもやってないですよ、現代文明を」ときっぱり。ガラケーを使い続ける理由について、「それが使えないと、死ななきゃいけないときに死のうと思って。それが死ぬ目安になるなと思って」とし、「何も使わずに生きております」と堂々と宣言した。
