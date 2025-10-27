「ヴェルディのJ１残留は本当にすごい」２年連続で達成。クラブOBが称えた“チーム力”「華やかさよりも、地味で泥くさいプレーを積み上げてきた」
２年連続のJ１残留だ。
10月25日に行なわれたJ１第35節で、東京Vは清水と敵地で対戦し、０−１で敗れた。ただ、同日に18位の横浜FCが柏に０−２で敗戦。この結果、残り３試合で横浜FCとの勝点差は10となり、残留を確定させた。
「ヴェルディのJ１残留は本当にすごい」
そうXで発信したのは、現役時代は柏や千葉で活躍し、キャリアの最後は東京Vで過ごした近藤直也氏だ。
「J１の中で人件費は最下位だが、「チーム力」で勝負し続けた」と綴り、古巣の奮闘ぶりに見解を示す。
「得点は22点と圧倒的に低い数字だけど、それでも11勝を挙げられたのは、誰１人サボらない守備でのハードワークと全員の意識の高さがあったからこそ。１人ひとりが自分の役割を理解し、最後まで体を張る。華やかさよりも、地味で泥くさいプレーを積み上げてきた」
城福浩監督が率いるチームの底力。元日本代表DFは「数字だけ見れば奇跡に見えるかもしれないけど、実際は奇跡ではなく、積み重ねの結果。監督の明確な戦術とメッセージ、そして強化部が築いてきた一貫したチームづくりの方向性」と評し、「そのすべてが噛み合って掴んだJ１残留だと感じる」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
