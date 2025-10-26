“フェラーリじゃなくホンダ”発言のセルティック指揮官、天王山直前のEL後に再び――「今夜はレンジローバースポーツ並みだった」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックは今月19日、スコットランドリーグ下位のダンディー相手に０−２で完敗。いまひとつ調子が上がらず。首位を走るハーツとは勝点５差の２位に甘んじている。
26日に行なわれる今節は、そのハーツとの直接対決だ。国内リーグで１つの正念場を迎える。
もっとも、直近のヨーロッパリーグ（EL）シュトゥルム・グラーツ戦では、２−１で逆転勝ちし、EL３戦目にして初勝利を挙げた。セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督は、まずまずの手応えを感じた様子だ。陽気に、再び車での例えを炸裂させた。
地元メディア『STV Sport』によれば、先日に「ホンダ・シビックの鍵を渡されて『フェラーリのように走れ』と言うわけにはいかない」と言い、現チームは高級車のレベルにないと伝えた52歳の指揮官は、シュトゥルム戦後にこう語った。
「今夜はフェラーリほどの出来ではなかったが、レンジローバースポーツ並みだったと言えるだろう。パフォーマンス面でモーリス・マイナー（イギリスを代表する大衆車）のような部分がこれ以上現れないよう願う。モーリス・マイナーが悪い車というわけではないよ。素晴らしい車だ」
オーストリア王者撃破に続き、目の上の首位撃破へ。ロジャーズ監督は「我々は強い決意を示したと思う。これこそが今後見たいと期待する姿だ」とも口にした。セルティックは天王山を制し、リーグ５連覇に向けて勝点差を縮められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
