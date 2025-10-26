ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。圧倒的な投球を披露したエースを同僚たちも笑顔で称えた。

山本が敵地ファンを黙らせる快投を披露した。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とつけ入る隙を与えず、9回も投げ切ると充実の笑みを浮かべた。4回以降はパーフェクトと至高の105球だった。

最後の打者を打ち取った直後、まずは相棒の捕手スミスとハグ。ウイニングボールを手渡したマンシー、フリーマンとはがっちり手を組み交わした後、身体を引き寄せられて抱擁していた。ハイタッチの列を作った同僚も次々に祝福。T・ヘルナンデスは「ヤマー！ ヤマー！」と連呼しながら両手でハイタッチし、山本の頭をポンっと叩いた。大谷も笑顔で山本を出迎えた。

その後も「ヤマ！ ヤマ！」と称賛の声が飛び、プライアー投手コーチも快投を労うようにがっしりエースを抱きしめていた。



