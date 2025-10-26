「日本人ストライカーも世界で通用するんだと」オランダで驚異の“９戦11発”！ 止まらない27歳FWを森保一監督が絶賛「もう嬉しい限りです」

「日本人ストライカーも世界で通用するんだと」オランダで驚異の“９戦11発”！ 止まらない27歳FWを森保一監督が絶賛「もう嬉しい限りです」