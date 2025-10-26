ワールドシリーズ第2戦に臨むナイン

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手は25日（日本時間26日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に向けてインパクト抜群のシャツを着用して球場入り。球団SNSが様子を公開し、「どこで買えるの？」「史上最高のシャツだ」といいねとコメントが殺到している。

短期決戦で勝負強さを誇り、今プレーオフでもワールドシリーズ第1戦終了時点で打率.300の成績を残しているキケ。第2戦に向けてはチームのジャージの中に人気ヴィランのジョーカーがデザインされたシャツを着用して登場した。

デザインされているジョーカーは映画「ダークナイト」でバットマンの敵として登場。さらにターコイズカラーのヴィトンのバッグを持ってロッカールームに入っていった。

ドジャースのSNSが球場入りの様子を公開すると、インパクト抜群のシャツにファンからは「ワオ」「ジョーカーのTシャツがこわい」このシャツ持っているよ。史上最高だ」「ジョーカーTシャツだ」「最も素晴らしいジョーカーのTシャツ」とコメントが集まっていた。（Full-Count編集部）