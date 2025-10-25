シンガー・ソングライターのあいみょんさんが、18枚目のシングル「ビーナスベルト」を10月22日に発売しました。KKCompany Japan（東京都渋谷区）と、同社が運営する台湾発の音楽配信サービス「KKBOX」が共同運営する音楽配信サービス「auスマートパスプレミアムミュージック（auスマプレミュージック）」が、KKBOXとauスマプレミュージックを利用しているあいみょんさんのファンを対象に「最強人気曲」というアンケートを実施。結果をランキング形式で紹介しています。

【1〜10位は？】「ハルノヒ」「今夜このまま」は何位だ？ 結果を見る！

アンケートは、9月26〜29日にかけて、「auスマートパスプレミアムミュージック」および「KKBOX」アプリ内で実施。

3位は「君はロックを聴かない」でした。435票を獲得。投票者からは「初恋の甘酸っぱさを思い出す」（25〜29歳／女性）、「ラスサビで盛り上がっていくところが好き」（40〜44歳／女性）、「ライブでは会場一体となって歌うのが好き」（50〜54歳／男性）などの感想が寄せられたということです。

2位は「裸の心」で、443票でした。回答では「“女・吉田拓郎”と呼ばれる彼女の代表曲じゃないかな。あいみょんはフォークソング歌手だと強く思った曲」（50〜54歳／男性）、「気持ちの切り替えが出来ない片思いをずっと続けて苦しくて切ない時に聞いてました」（50〜54歳／女性）、といったコメントが見られたとのことです。

1位は「マリーゴールド」で、777票でした。「あいみょんさんを初めて知った曲。何の予備知識も先入観もなく、ただただ良い曲だと感じたし、あいみょんさんを好きになったキッカケ」（40〜44歳／男性）、「あいみょんを好きになったきっかけの歌です」（30〜34歳／女性）、「バイク事故で亡くなった友達の悲報を聞き一緒に過ごした時間が蘇り深い悲しみに落ちた時に流れてきた曲でした」（55〜59歳／女性）などの声が集まったということです。