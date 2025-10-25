¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó3¡¢Áá¤¯¤â¡Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¨¡ À½ºî¼Ô¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¼¨º¶
Amazon¥·¥êー¥º¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤â¥·ー¥º¥ó3¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À½ºî¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¹½ÁÛ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥©ー¥È¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤¬ÉñÂæ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó5¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó3¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥×¥¤Ï¡¢¡ÖÀ§Èó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ï¡Ê¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¡Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥êー¥º·ÑÂ³¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤À¡£¡ÖÅµ·¿Åª¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥ÓÅª¤ÊÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»ëÄ°Î¨¼¡Âè¤Ç¤¹¡£Amazon¤¬¥·ー¥º¥ó3¤ÎÀ©ºî¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Amazon¤Ï¿ô»ú¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ýー¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥×¥¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥·ー¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿ô»ú¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â²þ¤á¤Æ¡Ö¤¼¤ÒÍ§Ã£¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó3¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤ÏAmazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
Source: