描き下ろし特典も！竹書房 全力コミックスフェア『ぼのフェス2025秋』

竹書房が、同社の全力コミックスフェア「ぼのフェス2025秋」を、2025年10月末より全国の参加書店にて順次開始します。

対象コミックスを購入すると、人気作品と「ぼのぼの」がコラボした描き下ろし漫画＆イラストを使用した、フェア限定の両面カードがプレゼントされます！

アンケートキャンペーンや電子書籍セールも同時開催中です。

竹書房 全力コミックスフェア『ぼのフェス2025秋』

2024年に10周年を迎えた竹書房の人気コミックスフェア「ぼのフェス」

2025年は春と秋の2回開催となり、今回は「ぼのフェス2025秋」として、対象商品を青年作品に絞ったラインナップで展開されます。

フェアの目玉は、豪華作家陣による描き下ろし特典です☆

フェア限定！描き下ろし漫画＆イラスト両面カード

実施期間：2025年10月末より順次開始

実施場所：全国のフェア参加書店

対象商品：対象シールが貼られた竹書房のコミックス ※参加書店により異なります

特典：描き下ろし漫画＆イラスト両面カード(全9種)

配布方法：対象コミックス1冊購入につき1枚プレゼント ※参加書店により異なります

執筆陣(敬称略・50音順)：いがらしみきお/大川ぶくぶ/斎創/重野なおき/つくしあきひと/中乃空/のり五郎/藤沢カミヤ/綾雅・蛇足せんたろう

フェア期間中、参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入すると、1冊につき1枚、フェア限定の「描き下ろし漫画＆イラスト両面カード」がその場でプレゼントされます！

「メイドインアビス」「うちの会社の小さい先輩の話」「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい〜DEEP〜」「ポプテピピック」など、大人気作品と「ぼのぼの」がコラボレーション！

片面には描き下ろしの漫画またはイラスト、もう片面には「ぼのぼの」のキャラクターたちが“カッサー”をする秋らしいイラストがデザインされた、豪華な両面仕様のカードです。

カードは全9種類！どれがもらえるかはお楽しみです☆

※特典はなくなり次第終了となります。

※フェア対象コミックス・配布方法、開催期間、配布カードの種類・在庫状況はお店によって異なります。参加書店はフェア公式サイトをご確認ください。

フェア公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/sp/bonofes2025autumn/

「ぼのフェス2025秋」アンケートキャンペーン

実施期間：2025年10月31日(金)〜2026年1月31日(土)

応募方法：店頭ポスターの二次元コード、またはフェア公式サイトのアンケートフォームより応募

特典：描き下ろしコラボイラスト使用「A4クリアファイル2枚セット」を抽選でプレゼント

ぼのフェスのアンケートも同時開催！

アンケートに答えると、抽選で描き下ろしコラボイラストを使用した「A4クリアファイル2枚セット」が当たります！

貴重なコラボイラストのクリアファイルを手に入れるチャンスです。

電子書籍ストアキャンペーン

キャンペーン期間：2025年10月17日(金)〜2025年10月31日(金)

キャンペーン内容：対象作品多数の大規模ディスカウントを実施

キャンペーン一覧： https://www.takeshobo.co.jp/sp/bonofes2025autumn/ebook/

書店フェアに先駆けて、主要電子書籍ストアでは「ぼのフェス2025秋」電子書籍セールが開催中です！

連載中の人気作品を中心に、竹書房の「今」が詰まったラインナップがお得な価格で楽しめます。

書店フェアが始まる前に、気になる作品をチェックするのもおすすめです。

豪華作家陣による描き下ろしコラボカードが手に入る、ファン必見の「ぼのフェス2025秋」

クリアファイルが当たるアンケートキャンペーンや、お得な電子書籍セールも見逃せません。

この機会に、竹書房の青年コミックスをぜひチェックしてみてください！

竹書房のコミックスフェア『ぼのフェス2025秋』の紹介でした。

