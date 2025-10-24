〈「学校へ行こう！」でブレイク→11年務めた年収1000万企業を退職→YouTuberに…元人気ラッパー・Co.慶応が年収も地位も捨てて“月5万円のタイ暮らし”を始めた理由〉から続く

2005年まで放送されていたテレビ番組『学校へ行こう！』の人気企画「B-RAP HIGH SCHOOL」に現役の慶應大学理工学部生として登場し、「先土器・縄文・弥生・古墳・飛鳥」と繰り出す“お勉強ラップ”で人気を博したCo.慶応さん。

【あれから20年】「先土器・縄文・弥生〜♪」のフレーズで一世を風靡したCo.慶応さん。トレードマークのポーズも健在。

大学卒業後は大手クレジットカード会社で働いていたが、年収1000万円の地位を捨てて2018年に退職。突然のタイ移住やウーバーイーツ、外国人観光客のツアーガイドや民泊経営などを経て、現在は「サイドFIRE」についての発信をメインに活動している。

現在はサイドFIREについての発信をメインに活動するCo.慶応さん ©文藝春秋 撮影・三宅史郎

--現在はYouTubeチャンネル「サイドFIRE学園」をメインに活動されているんですね。

Co.慶応 タイから帰国した2020年ごろに「サイドFIRE」を知って、目指すようになりました。考え方としては「生活費を月10万円に抑える」「生活に必要な10万円は投資収入でまかなう」「それ以外の仕事で得たお金は自由に使っていいご褒美」というものです。

5年ほど試行錯誤して自分の中である程度やり方がわかってきたので今年からは「サイドFIRE系ラッパー」を名乗り始めました。

「完全なFIREじゃなくて仕事も続けるので、独身だったら目安は…」

--YouTubeの登録者数も順調に増えていますね。

Co.慶応 実は「Co.慶応」以外にもYouTubeで10個くらいチャンネルを作ってきたので、ちょっとずつ人に見てもらう方法もわかってきたんですよね。とは言っても本チャンネル以外で収益化できたのは2つめですけど（笑）。

--サイドFIREというのは具体的にどれくらいの貯金が必要なんですか？

Co.慶応 完全なFIREじゃなくて仕事も続けるので、独身だったら3000万円ぐらいが1つの目安かなと思ってます。今だとNISAがあるので、月10万円を15年間積み立てれば15年後にはだいたい3000万円になります。そうすれば「4%ルール」で年間120万円、つまり毎月10万円を取り崩しても資産が目減りしなくなる、という計算です。

--月10万円で生活する、というのがかなり厳しく聞こえるのですが実際どうなのでしょう？

Co.慶応 僕も会社員時代は月20万くらい絶対に必要だろうと思ってましたけど、タイに行って大きく変わりました。いまは10万円で完全に足りてますね。

「タイから帰国した時点では3000万円くらいだったのが現在は…」

--チャンネルではご自身の資産も公開されていますよね。

Co.慶応 YouTubeだと資産公開動画は伸びるので、ついやってしまいました（笑）。2020年にタイから帰国した時点では3000万円くらいだったのが現在は資産5000万円を超えました。

--倍以上に、どうやって増えたんでしょう？

Co.慶応 会社員時代に貯めた2500万円と、投資収益は日々使う分を除いて1700万円ぐらい。あとは副業収入が1300万円で、計5500万円です。

--資産形成は順調でしたか？

Co.慶応 はじめのころは知識が無くて、かなりギャンブル性の高いことをしていました。小さな会社の株に資金のほとんどを投入して数百万円増えたりはしたんですけど、完全に運だけでした。今見ると上場廃止になってたり大幅に株価が下がっている銘柄ばかりで、一歩間違えば危なかったですね。

--そこから徐々に軌道修正を？

Co.慶応 色々試した結果、インデックス投資が結局一番じゃないかというところにたどり着いたんですが、それだと配当が入ってこないので今は高配当株メインに切り替えました。

今は生活するだけなら配当で足りるようになってきたので、好きな仕事やYouTubeなどに力を入れることができるようになりました。

--YouTube以外のお仕事もしているんですよね？

Co.慶応 いろいろやりましたね。同じシェアハウスに住んでいた芸人仲間といろんな副業に挑戦しました。それこそウーバーイーツの配達から始まって、シェアハウスの運営会社のイベント企画を請け負ったり、外国人観光客を歌舞伎町やゴールデン街に案内して飲み会をやるツアーガイドとか。その人たちがみんな民泊に泊まってると聞いて、物件を借りて民泊を経営したりもしてます。

--色々やってますね。

Co.慶応 とは言ってもツアーガイドは1回1万円が週に1回あるかどうかですし、民泊は月10万円ぐらいですけどね。ただ僕はすごい飽きっぽい性格なので、最初は楽しいんですけどやり方がわかってくると新しいことをやりたくなっちゃうんですよね。それでまたYouTubeに戻ってきたんです。

「11年我慢した反動で、誰かの言うことを聞くのが本当に嫌になってしまって」

--ラップはもうやらないんですか？

Co.慶応 実はタイに行く前に、前澤友作さんの「お年玉100万円企画」で100万円をいただいていて、それを使ってコンテンツを作っていたんですが、教科書を1ページずつラップにするというやり方だったので、全然うまくいかなかったんですよ。それで一度立ち止まって、「ラップで覚えたいものって何かな」と考えて、暗記が必要な日本史の「年号」に特化して、全時代を10曲聴けば分かるものを作り直したんです。それを学研に売り込んで本にもなったので、お勉強ラップはいったんそこで形にできたかなと言う満足感があったんですよね。

--独身であることも公開されていますが、家族から何か言われたりはしますか。

Co.慶応 数年前までは「結婚はどうなんだ？」と言われていましたけど、「独身でいくわ」とはっきり伝えてからは何もなくなりました。本当はどう思っているかはわかりませんけど、独身のほうが圧倒的にFIREしやすいですし、自由でいることが自分にとっては一番大事なんですよね。

--不安定であっても、自由であることを大事にしているのですね。

Co.慶応 会社を辞めるまではわからなかったんですけど、僕の場合は今の形のほうがめちゃめちゃ簡単に生きられるんです。もともと気質的に組織に合わないのに11年我慢してしまった反動で、誰かの言うことを聞くのが本当に嫌になってしまって。

--今後について考えていることはありますか？

Co.慶応 いつか「人生設計スクール」を作りたいなと思っています。大人のための塾、みたいなものですね。いろいろ失敗もしたんですけど今の生活には満足しているので、そういう生き方を広めたいですね。

