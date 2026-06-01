二宮和也（撮影：KOBA） （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

二宮和也が嵐活動終了から一夜明けた心境「こんなにも素晴らしい…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 5月31日をもって活動終了を迎えた二宮和也が6月1日、Xを更新した
  • 「朝から色んな方が『お疲れ様でした』と伝えてくれます」とし、感謝を表明
  • 「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と率直な思いを明かした
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