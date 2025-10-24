Amazonシリーズ「ジェン・ブイ」シーズン2が、第8話『トロイの木馬』をもって幕を閉じた。本家「ザ・ボーイズ」完結編となるシーズン5は、そのおよそ半年後が舞台になるという。両シリーズの製作者エリック・クリプキが、その後の展開のヒントを米に語っている。

この記事には、「ジェン・ブイ」シーズン2第8話『トロイの木馬』のネタバレが含まれています。

ドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2第8話『トロイの木馬」では、マリーが仲間たちと協力し、黒幕トーマス・ゴドルキンを打倒する。一行がヴォートに捕まらないよう逃走するなか、スターライトとAトレインが登場。スターライト率いるレジスタンスにマリーたちが加わる形で、「ザ・ボーイズ」シーズン5への橋渡しが行われた。

クリプキによると、「ザ・ボーイズ」シーズン5はこのラストの「約6カ月後」から始まるという。「『ジェン・ブイ』のラストで本格的に始動するこのレジスタンスが、その後どうなっているのか──『ザ・ボーイズ』シーズン5を見ればわかるでしょう」と述べ、「ネタバレになりますが、あまり上手くいっていません」と困難な状況に陥ることを示唆した。

「ジェン・ブイ」シーズン2では、マリーとホームランダーが「オデッサ計画」のたった二人の成功例であり、同等の強さを持つことが明らかとなった。しかしクリプキは、マリーがまだ成長途中であることを指摘している。

「彼女は非常に強力な能力を持っていますが、それを完璧にコントロールできるわけではありません。『マトリックス』のラストのキアヌ（・リーブス）ではないんです。続編を見ればわかるように、ドラマとしては好ましくない。特にマリーのような若いキャラクターは、苦しみながら成長する必要があります。だから彼女に強大な力があるとしても、制御する方法を学ばなくてはなりません。」

そんな「ザ・ボーイズ」シーズン5では、「ジェン・ブイ」キャラクターたちを迎えつつ、シリーズの核心的なテーマに迫るものになるという。「ブッチャー vs ホームランダーの対立、ヒューイとアニーの恋愛模様、ブッチャーとヒューイの複雑な“兄弟”関係--こうした『ザ・ボーイズ』を形作るすべての要素を、サプライズと感動とともに完結させたいと考えています」と語っている。

「ジェン・ブイ」シーズン2はAmazon で配信中。「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年配信予定。

