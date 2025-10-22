オリジナルバッグやぬいぐるみ付き！ドトールコーヒー サンリオ「ポチャッコ」福袋2026
ドトールコーヒーとサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」がコラボレーション！
オリジナルバッグセットやコーヒー豆・ドリップカフェセットなどのオリジナルグッズが付いた「福袋2026」が、数量限定で販売されます☆
ドトールコーヒー サンリオ「ポチャッコ」福袋2026
商品価格：2,300円から11,000円の全9種
予約期間：2025年10月24日（金）〜12月25日（木）※予約時に代金を支払いください
店頭販売／商品お渡し期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月12日（月・祝）
取扱店舗：ドトールコーヒーショップ
HP特設ページ：https://www.doutor.co.jp/dcs/campaign/2026_fukubukuro/index.html
※10月24日0：00開示予定
ドトールコーヒーとサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」がコラボした、「福袋2026」が登場！
「福袋2026」は、「ドトール×ポチャッコ」オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットが登場。
自社工場で丁寧に焙煎した“コーヒー豆セット”3種類と、おいしさはそのままに使いやすい形状にリニューアルした “ドリップカフェセット”4種類がラインナップされます。
さらに、全てのセットに数量限定「ドトール×ポチャッコ」のオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つが付いてきます。
どれが入っているかはお楽しみです！
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た「ポチャッコ」グッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインです☆
※割引率・割引額は、各商品を通常販売(販売最小単位)した際の合計金額との差額です。「ドリップカフェセット」は、12月発売の新ドリップカフェの価格を基準にしています
※店舗により予約可能な商品が異なります
※数量限定のため在庫が無くなり次第販売を終了
数量限定「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット
「DOUTOR×Pochacco」の福袋は、全部で2種類。
ドトールコーヒーの制服を身に纏った「ポチャッコ」グッズが入っています☆
11,000円セット
価格：11,000円
セット内容：
・ポチャッコ オリジナルトートバッグ
・ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ
・ポチャッコ オリジナル巾着
・ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック
・コーヒーチケット 8枚
「ポチャッコ」グッズもおうちコーヒーも、お店でのコーヒーもたっぷり楽しめる「数量限定「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット 11,000円」
トートバッグのほか、ぬいぐるみや巾着が付いています。
6,000円セット
価格：6,000円
セット内容：
・ポチャッコ オリジナルトートバッグ
・ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム
・ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック
・コーヒーチケット 4枚
こちらは「ポチャッコ」のトートバッグとマスコットチャームが入ったセット。
おうちで楽しめる「ドリップカフェ マイルドブレンド」とお店でコーヒーを味わえる「コーヒーチケット」も入っています。
ポチャッコグッズ＆コーヒーチケット詳細
福袋に封入されれる「ポチャッコ」グッズを紹介。
お行儀よくお座りする「ポチャッコ」をデザインしたぬいぐるみやマスコットチャームが展開されます。
ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ
サイズ：約W230×H250×D180ｍｍ
約25cmのオリジナルぬいぐるみ。
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た「ポチャッコ」はここでしか手に入らない限定品です！
ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム
サイズ：約W110×H120×D80mm
手のひらサイズになった「ポチャッコ」のマスコットチャーム。
お気に入りのカバンに付けて、一緒におでかけを楽しめます☆
ポチャッコ オリジナルトートバッグ
サイズ：約W315×H240×D130ｍｍ
さがら刺繍で表現された「ポチャッコ」がかわいいオリジナルバッグ。
A4サイズの書類が入り、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整可能です。
キーホルダーをかけやすい金具が付いています。
ポチャッコ オリジナル巾着
サイズ：（本体）約W200×H190、（底面）約Φ140mm
複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋。
かわいい内生地の柄にも注目です！
コーヒーチケット
利用可能期間：2025年12月26日（金）〜2026年5月31日（日）
利用対象店舗：全国のドトールコーヒーショップ
全国のドトールコーヒーショップで使用できるコーヒーチケット。
ブレンドコーヒー（S）、アメリカンコーヒー（S）、アイスコーヒー（S）のいずれかと引き換えができます。
※各店舗メニューに応じた最小サイズでの引き換えとなります
※セットには利用できません
※追加料金によるサイズアップやドリンクの変更はできません
※他の特典・割引券などと併用はできません
※換金はできません
とってもおトクな「新春限定セット」
2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得なセットです。
手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」と、お好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」がラインナップ。
味わいの異なるコーヒーを楽しめます。
コーヒー豆セット
価格：2,300円／4,300円／6,300円
マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆2種または4種のセット。
さらにドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットがセットになっています。
※セットにより、商品の種類や入数が異なります。詳細は、特設ページを確認ください
ドリップカフェセット
価格：2,600円／4,900円／7,000円／9,000円
マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。
気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
※セットにより、商品の種類や入数が異なります。詳細は、特設ページを確認ください
新しくなるドリップカフェのフィルター
2025年12月より、ドリップカフェがリニューアル。
フィルター形状を一新し、おいしさはそのままに、さらに使いやすくなります。
福袋では、この新しいドリップカフェをお得に楽しめます。
全セット共通 数量限定 DOUTOR×Pochacco オリジナルグッズ
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た「ポチャッコ」がかわいいオリジナルグッズは、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。
いずれか1種類がランダムで入っています！
※画像はイメージです
※種類は選べません
※オリジナルグッズはなくなり次第終了です
シャカシャカキーホルダー
サイズ：約W60ｍｍ×H80ｍｍ
中のオリジナルデザインパーツがシャカシャカ動く、遊び心いっぱいのキーホルダー。
バッグやポーチ、カギなどに付けて楽しめます。
裏に名前シールを貼って、お子さん用のネームタグにするのもおすすめです！
マグネットクリップ
サイズ：約W40ｍｍ×H50mm
コーヒー豆を持った「ポチャッコ」のマグネットクリップ。
裏面に磁石がついているので、メモを挟んで冷蔵庫などに貼ることもできます。
袋の留め具としても便利です。
付箋セット
サイズ：約W180ｍｍ×H90ｍｍ
勉強や伝言メモに便利な、5種類のオリジナルデザイン入りの大きな付箋。
合計80枚入っています。
ドトール オンラインショップ限定の「福袋2026」も予約開始
ポチャッコ オリジナルバッグセットA
商品名：「ポチャッコ オリジナルバッグセットA」、「ポチャッコ オリジナルバッグセットB」
価 格：各6,000円（税込／送料込）
予約サイト：https://onlineshop.doutor.co.jp
予約受付期間：2025年10月24日（金）10:00〜11月30日（日）
お届け日：2025年12月26日（金）〜28日（日）の指定可能
公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットを2種、合計300セットも登場。
いずれのセットにも、「ポチャッコ」のトートバッグと巾着がセットになっています。
ポチャッコ オリジナルバッグセットB
さらに、オンラインショップ限定セットにも、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコがかわいいオリジナルグッズの、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っています。
※指定が無い場合は、12月26日（金）以降のお届け
※配達時間の指定はできません。台風や災害などの交通規制により指定日に届かない可能性があります
※鮮度と風味を保つために、豆は挽かずにお届け
※予約注文にて承ります。予定数量に達した場合、予約期間中でも受付を終了することがあります
ポチャッコとは？
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているから「ポチャッコ」
好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。
寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコです。
多彩なコーヒーとキュートな「ポチャッコ」のグッズが盛りだくさんの福袋！
ドトール×ポチャッコ「福袋2026」は、2025年10月24日（金）から12月25日（木）までの予約受付けとなっています。
© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180
