【癒やし注意】猫のおしりで始まる「けつようび」に5万いいね「元気出た」「これ見なきゃ週が始まらない」【ママリ】

癒やし満点、猫のおしり「けつようび」に5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

おもち ファミマプリント販売中🐾(@omochiomoching)さんの投稿です。1週間の始まり。ちょっと憂鬱になるのが月曜日ではないでしょうか？





投稿者・おもち ファミマプリント販売中🐾さんは「けつようび」というタイトルで、飼い猫のかわいい姿を投稿してくれました。これを見れば、月曜日のだるさも吹き飛ぶかも？

©omochiomoching

©omochiomoching

#けつようび



←3ヶ月 3歳→

上が生後3か月、下が3歳のお写真だそう。大人の猫になっても、かわいい後ろ姿はそのままなのですね。癒やし効果絶大の、かわいすぎる後姿です。



この投稿に「幸せなけつようび」「かわいいおしり」などのリプライが寄せられました。『今日は何だか憂うつ…』そんな日は、こんなかわいいおしりに癒やされてみるのはいかがですか？

「わわわ、尊い…」猫とわが子の超レア＆かわいい瞬間に12万いいね

はる☺︎(@_O9O9O9O)さんの投稿です。わが子とペットの触れ合いを見ると、ほっこりしますよね。しかし、赤ちゃんは元気にジタバタ動くので、特に猫ちゃんはびっくりして逃げてしまうかも。まだ上手に触れ合いができないため、目を離せませんよね。



いとおしいもの同士で仲良くしてほしいけれど、実現するには、なかなか難しい組み合わせ。投稿者・はる☺︎さんも、わが子と猫ちゃんの癒やしの姿を見たいひとりです。ある日、チャンスは突然にやってきました。

©_O9O9O9O

わわわわわ🥺💖 尊い…😼👶💘



普段は赤ちゃんのジタバタにびっくりしてどこか行っちゃうからにゃんこからくっついてくるのは超レア🥺!!!!!!!!! 可愛いよぉ😭💖

奇跡的にくっついている2人の姿を、写真に収めることができたようです。なんとも癒やされる素敵な一枚。ずっと宝物になるでしょう。チャンスは突然やってくるので、スマホは本当に手放せませんね。そして、いろいろな意味で目が離せません。



この投稿に「ジタバタにびっくりめっちゃ分かります」「めっちゃかわいい！」などのリプライが寄せられました。こんなかわいいシャッターチャンスが訪れるなんて、とても幸せですよね。

口がへの字に…大寝坊した飼い主、愛猫からの圧に8.8万いいね

もん(@marukotokinako)さんの投稿です。ペットが毎日同じ時間にご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？食器の近くで待っていたり、飼い主を起こしに来たりすることも。



愛猫と暮らす投稿者・もんさんは、ある日、大寝坊をしてしまい「やってしもーたー！」と猫用食器に目を向けると、そこには鬼の形相でご飯を待つ愛猫のまるこちゃんが。反省せざるを得ないほど、ご立腹な様子の表情に注目です。

©marukotokinako

©marukotokinako

やってしもーたー！

年に何度かある大寝坊😵‍💫

食器の真横でジッと座って待っていたまるこちゃん。厳しい目で口をへの字にしています。これは相当怒っているように見えますね…。クローズアップされたまるこちゃんの表情から、より迫力が感じられるのではないでしょうか。



この投稿には「吾輩はオコである。ご飯はまだない」「起こさないのが偉い👏」といったコメントが寄せられていました。中にはご飯の時間を過ぎると、愛猫が起こしに来るという飼い主も。



まるこちゃんから猫パンチが飛んでくる前に、ご機嫌を直してもらわないといけないかもしれませんね。飼い主さんと愛猫が視線で語り合う瞬間が想像できる、素敵な投稿でした。

