ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡¡ÊÆ¹ñ¤À¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¡×ÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥á¤Î¡ÈÌÕÅÀ¡É¤È¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡Ê37¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥á¤Ç¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò»Ø¤¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÀÄ»³¤Ï¡ÖÉã¤¬¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¡¦µÜËÜ¥¨¥ê¥¢¥Ê¤¬¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ë¹õ¤¤È©¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£µÕ¤â¤½¤¦¤ÇÂ¿Ê¬¡¢Çò¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÊý¤âÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Ï²«Ì£¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£
¡¡ÀÄ»³¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢º£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤¹¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¥ó¥«¥é¡¼¤Î¿Í¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡Ê¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£