北海道の海鮮と郷土料理を東京で味わう　老舗酒場で堪能する極上の酒と肴

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚の北海道料理の店『北海道料理三平』です。

道産つまみも風情も抜群の老舗酒場

函館出身の翼弘さんと、網走出身の冨美子さんが東京で出会い、この店を開いたのはおよそ半世紀も前のこと。今では息子の晃一さんが跡を継ぎ、しかと暖簾を守っている。

自慢はもちろん北海道から届く海の幸だ。濃厚な甘みのウニに歯応えのいい貝類やタコ。清々しい磯の香りに雄大な海の風景が目に浮かぶ。

生ウニ刺3080円、水タコ刺825円

『北海道料理 三平』（左手前から時計回りに）水タコ刺 825円、つぶ貝刺 990円、生ウニ刺 3080円 刺身は道産を中心にラインナップ

さらには手間を込めた一品料理も上々だ。晃一さんのアイディアから生まれた焼売は、生のホッケをすり身にしてから皮で包み、ふんわり優しい口当りと共に品のいい甘みが膨らんでくる。

他にも道産食材がびっしり並んだ手書きメニューもあって、かの地の旬を大塚に居ながらにして味わえるのだ。とはいえ気張ったところはひとつもない。一見にも常連にも分け隔てない、粋な酒場の風情が何ともいえず心地いい。

『北海道料理 三平』2代目 佐藤晃一さん

2代目：佐藤晃一さん「ザンギやイカ飯など気軽な郷土料理もあります」

『北海道料理 三平』

大塚『北海道料理三平』

［店名］『北海道料理三平』

［住所］東京都豊島区南大塚2-42-3サニーヒルズ南大塚1階

［電話］03-3946-6237

［営業時間］17時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］JR山手線大塚駅南口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、鮭と野菜を米麹に漬け込んだ“鮭の飯寿し”の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

